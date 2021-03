von Sandra Baindl

Pandemiebedingt gestaltet sich die Partnersuche zurzeit äußerst schwierig. Durch Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Homeoffice sind die Sozialkontakte auf ein Minimum reduziert. Für Singles wird der Einkauf im Supermarkt damit schnell zum einzigen Höhepunkt der Woche.

Wie daraus ein wirkliches Highlight werden kann, zeigte am Freitag der Hilzinger Edeka-Markt, als er zum ersten Single-Shopping einlud. Initiatorin der Aktion war die stellvertretende Filialeiterin Alina Schädler. Sie war in sozialen Medien auf eine ähnliche Veranstaltung eines anderen Supermarktes aufmerksam geworden und berichtete ihrem Chef davon.

So funktioniert das Single-Shopping Am Eingang hinterlassen die Teilnehmer ihre Telefonnummer und erhalten rote Herzen mit Nummern, die sie an ihrer Kleidung befestigen und damit signalisieren, dass sie gerade auf Partnersuche sind. Wer dann im Markt eine Person sieht, die ihn interessiert, merkt sich deren Nummer und kann am „Stand der Herzen“ eine Nachricht für sein Herzblatt sowie seine Telefonnummer hinterlassen. Nun kommen die Supermarkt-Mitarbeiter als Amor ins Spiel. Sie informieren den Wunschpartner direkt oder telefonisch, dass eine Nachricht zur Abholung vorliegt. (bai)

„Einkaufen müssen sowieso alle“

Filialleiter Fabian Hennings war von der Idee, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, spontan begeistert. „Einkaufen müssen sowieso alle. Warum dann nicht dabei ein bisschen was erleben? Und wo können sich zurzeit so viele Menschen auf einmal treffen und dabei noch ihren Wocheneinkauf erledigen?“ so der Marktleiter.

Auch die anderen Mitarbeiter des Marktes waren von der Aktion derart angetan, dass mancher beschloss, selbst nach Dienstschluss da zu bleiben. Nachdem das Einverständnis der Konzernleitung in Konstanz vorlag, wurde über soziale Medien für die Aktion geworben.

Singles stehen am Eingang Schlange

Die Nachricht vom Single-Shopping muss fleißig weiterverbreitet worden sein, denn am Freitagabend zeigte sich der Supermarkt-Parkplatz so gut besucht wie sonst nur kurz vor Weihnachten. Die Sorge des Filialeiters, dass es womöglich niemand wage, sich als Single erkennen zu geben, erwies sich schnell als unbegründet.

Schon vor Beginn der Aktion um 18 Uhr standen die Ersten am Eingang Schlange, natürlich unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln. Zudem wurde mit Eintrittskarten und einem extra engagierten Sicherheitsdienst darauf geachtet, dass die maximal zulässige Zahl an 85 Kunden im Markt nicht überschritten wurde.

Teilnehmer aus der ganzen Region

Knapp hundert Singles begaben sich insgesamt an diesem Abend auf Partnersuche. „Mega Idee“, „coole Sache“, „tolle Aktion“ – das waren die Kommentare der Kunden zur Veranstaltung. Es war den Besuchern deutlich anzumerken, wie sehr ihnen soziale Kontakten in den vergangenen Monaten gefehlt hatten.

Die 28-jährige Eileen (links) und Bianca (27) hatten im Internet von der Aktion erfahren. | Bild: Sandra Baindl

Die Freundinnen Bianca (27) und Eileen (27) hatten über Facebook und Instagram von der Aktion erfahren und freuten sich über etwas Abwechslung im Corona-Alltag.

Marina (53) aus Radolfzell und Simone (41) aus Mühlhausen-Ehingen fanden das Single-Shopping toll und wären bei einem nächsten Mal gerne wieder dabei. | Bild: Sandra Baindl

Simone (41) aus Mühlhausen-Ehingen war extra mit ihrer Freundin Marina (53) aus Radolfzell zum Einkaufserlebnis nach Hilzingen gekommen. Christian (24) musste sowieso „mal wieder einkaufen“ und freute sich, „mal wieder was Anderes zu unternehmen“. Und Thorsten (45) fand, dass schon ein paar nette Damen dabei gewesen seien.

Ob Thorsten (45) die Zahl 13 bei der Partnersuche Glück gebracht hat? Zu schüchtern, sich als Single erkennen zu geben, war er jedenfalls nicht. | Bild: Sandra Baindl

Als strategisch günstiger Standort erwiesen sich dabei die Gefriertruhen, denn hier bot sich über Pizza und Pommes hinweg der beste Blick auf die anderen Besucher. Ob 20 oder 70 Jahre alt: alle Altersklassen waren an diesem Abend vertreten. Mancher fühlte sich an alte Disco-Zeiten erinnert.

Auffallend war der deutliche Frauenüberschuss, wofür weder die weiblichen noch die männlichen Besucher eine schlüssige Antwort fanden. Marktleiter Hennings hatte seine eigene Erklärung parat: „Vielleicht sind Frauen einfach mutiger und scheuen sich nicht zu zeigen, dass sie Single sind.“

Botschaften für mehrere Singles

Noch am gleichen Abend konnten die Edeka-Mitarbeiter mehreren Singles die frohe Botschaft überbringen, dass jemand ein Auge auf sie geworfen hatte. Ein Pärchen fand schon gleich vor Ort zueinander und verließ den Supermarkt gemeinsam. Das Votum der Kunden an diesem Abend: Daumen hoch für dieses kleine Highlight in trüben Zeiten.