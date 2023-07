Ein glänzendes Abschlusskonzert des diesjährigen Hilzinger Barocksommers erlebten die Zuhörer in der voll besetzten St. Peter und Paul-Kirche mit Andrea Manke an der Orgel und Justyna Duda auf der Oboe.

Wie schon im letzten Jahr ließ es sich Andrea Manke, die zusammen mit Bezirkskantor Georg Koch die künstlerische Leitung des Hilzinger Barocksommers hat, nicht nehmen, selbst die Register zu ziehen und in die Tasten zu greifen. Auch sie ist eine Virtuosin an der Orgel, was sie eindrucksvoll unter Beweis stellte. Und wie beim Abschlusskonzert im vergangenen Jahr hatte sie musikalische Verstärkung mitgebracht. Damals war es die Flötistin Nicole Heckrath Accurs,o und nun die Oboistin Justyna Duda.

Sie beherrscht dieses Holzblasinstrument virtuos, das im Vergleich zur Flöte dominanter, also lauter klingt und auch mehr Klangfarben aufweist. Justyna Duda ist leidenschaftliche Musiklehrerin an mehreren Musikschulen in Deutschland und der Schweiz. Wie auf Kommando brach das Sonnenlicht durch die Kirchenfenster, als Andrea Manke Johann Sebastian Bachs „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ auf der Orgel intonierte. Diese Komposition ist in drei Choralsätze geteilt, die Vater, Sohn und Heiligem Geist gewidmet sind.

Justyna Duda war dann beim „Konzert für Oboe“ von Tomaso Albinoni mit dem hohen, klaren Ton ihres Holzblasinstrumentes zu hören, wobei das Stück mit seiner anmutigen Melodie und klaren Rhythmik an einen barocken Tanz erinnert. Die Höhepunkte hatte sich das Duo für den Schluss aufgespart mit Sonaten für Oboe von Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann. Orgel und Oboe stellten dabei eine solch vollendete Harmonie her, dass man als Zuhörer eigentlich nicht mehr unterscheiden konnte, welche Klänge die Orgelpfeifen produzierten und welche von der Oboe stammten.

Zum Schluss standen die Zuhörer Spalier, als sich die Künstlerinnen zwischen den Bankreihen nach vorne begaben, um ihre verdienten Ovationen entgegenzunehmen.