Die Polizei wurde am Mittwoch durch einen Hinweis auf den Fundort am Rennweg bei Twielfeld aufmerksam gemacht. Die 19 Pakete waren laut den Adressen für Haushalte in Hilzingen und Rielasingen-Worblingen bestimmt. Die Beamten der Polizei Gottmadingen stellten die Lieferungen sicher und setzten sich mit der zuständigen Auslieferungsstation des Händlers in Verbindung. Der Versandhändler übernimmt nun eine erneute Zustellung. Warum die Pakete dort von dem noch unbekannten Kurierfahrer abgeladen wurden, ist nicht bekannt.