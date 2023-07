Im Jahre 1978 legten sie gemeinsam die Meisterprüfung Maschinenbau ab. Nun wurden Rudolf Müller von der Stadtkapelle Tengen und Paul Jäckle vom Musikverein Schlatt am Randen beim Bezirksmusikfest in Leipferdingen auch gemeinsam für ihre 60-jährige Treue zur Blasmusik geehrt.

Viele Stunden haben die beiden in den 60 Jahren für ihr Hobby, die Musik, geopfert, wobei ihre musikalische Laufbahn doch verschieden war. Paul Jäckle, ein echter Schlatter, der als Vertreter für Landmaschinen viel unterwegs war, hatte neben der Musik mit seiner Lohndrescherei noch eine weitere zeitintensive Beschäftigung. „Während der Ernte habe ich leider bei Auftritten und Proben gefehlt“, berichtet er. Ausgebildet auf dem Flügelhorn, kam er über die Trompete schließlich zur Tuba. Über 30 Jahre war er als Beisitzer aktiv.

Rudolf Müller entschied sich als Elfjähriger beim MV Friedingen für die Ausbildung an der Trompete. Durch seine Heirat zog er nach Tengen um, trat 1973 in die dortige Stadtkapelle ein und wurde im selben Jahr Trompeter bei der Gründungsformation der Randenmusikanten. Von 1988 bis 2002 war er deren Dirigent und als Vize-Dirigent der Stadtkapelle ist er bei aufgetretener Dirigenten-Vakanz mehrfach eingesprungen. 1980 wurde Müller Technischer Lehrer an der Haldenwang-Schule in Singen. Der Lehrer war am Musikkolleg des Bezirks Randen 15 Jahre lang als Ausbilder Kleinblech tätig.

Verlässliche Stützen sind Paul Jäckle und Rudolf Müller zusammen mit ihren Frauen beim Schlatter Scheunenfest und beim Schätzelemarkt in Tengen. Stolz ist Jäckle darauf, dass seine beiden Söhne, eine Schwiegertochter und bereits ein Enkel im MV Schlatt mitspielen. Bei Rudolf Müller ist dies nicht so. „Meine zwei Töchter waren in der Stadtkapelle, können ihr Hobby am jetzigen Wohnort aber leider nicht mehr ausüben. Mein Sohn, ebenfalls in der Ferne, hatte nichts am Hut mit Musik.“ Zur Zeit verstärkt Müller das Jugendorchester TueT in Tengen und sitzt dabei neben Felix, dem Enkel von Paul Jäckle.