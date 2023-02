Um die Mitgliederzahl braucht sich die Narrengruppe Bodensprenger keine Sorgen zu machen. Dafür sprach der jüngste Nachwuchs, der unter der Leitung von Daniela Hägele den Bunten Abend als tanzendes Bienenvolk herzerfrischend eröffnete, die Jungnarren präsentierten sich mit einer Horrorshow zum Abschluss. Präsident Günter Tschacher verpflichtete auch ein neues Mitglied: „Jetzt gehörst auch du dazu“, begrüßte er Bürgermeister Holger Mayer, der das Häs der Bodensprenger überzog. Applaus und der Ruf nach Zugabe hallten mehrfach durch die vollbesetzte Halle, musikalisch umrahmt von „The flaming Stars“ war ein breit gefächertes Programm geboten.

Die Moderatorinnen Sonia Villing und Christina Zurrin kündigten sogar das Duchtlinger Spezial der Sendung „Wer wird Millionär“ an, zu der Moderator Münther Mauch (Dominik Graf) die Kandidaten Tebartz van Elz (Tobias Oelke), Lorian Auter (Florian Sauter) und Findus Mühlus (Adrian Schoch) auf die Bühne holte. Sie mussten ihr Wissen über das Dorfgeschehen beweisen. Ist das Gefährlichste in Duchtlingen de alte Stall vom Peter? Die Gastarbeiter i de Linde oder Wenn die Buure durchd Gass rasslet? Vier Antworten gab es auch auf die Frage, wer die meisten Wildsauen erledigt hat, oder wie man das Verkehrschaos vor der Grundschule lösen könnte. Die Antwort „direkte Anbindung an die A 81“ war falsch, die Kinder fahren einfach mal wieder Bus. Richtig beantwortet wurde auch die Frage, wann man die guten Herdöpfel erntet, nämlich „Wenn‘s de Vater seyt“.

Einen Blick zurück auf die Corona-Zeit warfen Ursel Graf und Patrick Graf, die Dorf-Drosseln stellten sich singend dem kommenden Alter: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe, Frauen gehen auf, so ist der Lebenslauf.“ Vollstimmig erklang die Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen unter der Leitung von Guido Oelke. Über 40 Orden wurden vergeben und erstmalig ein Amt und Titel speziell für Marc Sauter: Für seinen unermüdlichen Einsatz bei allen Vorhaben im Dorfgeschehen wurde er zum Ehren-Vize-Präsident ernannt.