Die Bahnholzstrasse in Schlatt am Randen wird vom 19. bis 21. August wieder zur Festmeile. Der Musikverein lädt zum 38. Scheunenfest ein. Somit wird es in den kommenden Tagen mit Beginn der Aufbauarbeiten in der Straße etwas lauter. Das Fest verlangt von allen Aktiven und sonstigen Helfern nun eine Woche lang tatkräftigen Einsatz.

Die jüngeren Kinder der Musiker freuen sich bereits auf das Scheunenfest: „Am Scheunenfest machen wir mit der Früherziehung beim Programm mit“, erzählen Nico und Luca voller Freude ihrem Opa Berthold Stauder. Sie fügen an: „Und nachher räumen wir Tische ab.“ So ist das Scheunenfest für die Musikerkinder schon früh ein Begriff, sie wachsen damit auf wie ihre Mamas und Papas. „Wenn das Scheunenfest noch lange stattfinden soll, muss der Nachwuchs zu dem Fest einen Bezug haben“, sagt Natascha Jäckle, die in der Musikalischen Früherziehung tätig ist. „Anfangs schliefen unsere Kinder übers Scheunenfest bei meinen Eltern, da mein Mann und ich helfen. Jetzt müssen Oma und Opa hier in Schlatt schlafen, denn die Kinder wollen nicht mehr weg“, erzählt Nadja Zipperer. Alfons Zipperer, Vorsitzender des Musikvereins, ergänzt: „Wir wissen, wie wir die Hilfe der Kinder einschätzen dürfen, aber es gibt nichts Schöneres als zu sehen, wie sie dabei sein wollen.“

In einigen Musikerfamilien ist bereits die dritte Generation fürs Scheunenfest im Einsatz. So hat Karl Stauder lange Jahre die Buchenstauden im Wald geholt, bevor es Sohn Alexander übernahm. Inzwischen übernehmen die Arbeit dessen Söhne Florian und Timo. Felix Jäckle, nach Opa Paul und Papa Thorsten ebenfalls die dritte Generation, war zusammen mit Bruder Jonas und den Geschwistern Melina und Tobias Schwegler schon sehr fleißig fürs Scheunenfest: „Wir haben bei einem anderen Fest für die Preislisten und Programme auf den Tischen Halterungen mit Wäscheklammern gesehen. Diese Idee fanden wir gut und haben nun mehr als 100 solcher Halterungen gebastelt.“