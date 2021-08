von Elisabeth Stauder

Es war eine denkwürdige Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Riedheim: Nach 26 Jahren wurde eine neue Führungsmannschaft gewählt.

Einstimmig wurde Andreas Böhringer zum Kommandanten gewählt, Patrik Maier zu dessen Stellvertreter, Marco Ritzi zum Schriftführer und Lukas Bucher zum Kassierer.

Das bisherige Team mit Kommandant Siegfried Maier, dem stellvertretenden Kommandanten Andreas Kiener, Schriftführer Erich Schmidt und Kassierer Christian Weiß stand nach zusammen 124 Jahren in der Führung der Abteilungswehr Riedheim nicht mehr zur Wahl.

Abteilung würdigt jahrelangen Einsatz

Siegfried Maier war 26 Jahre Kommandant und davor 15 Jahre stellvertretender Kommandant. Er, wie auch Erich Schmidt, der 26 Jahre Schriftführer war, wechseln nun nach 51 Jahren aktiver Mitgliedschaft in die Altersabteilung.

Christian Weiß hat 31 Jahre lang die Finanzen verwaltet, während Andreas Kiener 26 Jahre das Amt des stellvertretenden Kommandanten ausübte. Die Arbeit dieser vier Feuerwehrmänner wurde im Beisein von Bürgermeister Holger Mayer und des stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr Hilzingen, Heiko Jäckle, von der Abteilung gewürdigt. Weitere Ehrungen folgen am Ehrungsabend der Gesamtwehr.

Umzug nach Hilzingen als Glücksfall

Für Siegfried Maier war das bedeutsamste Ereignis während seiner Amtszeit der Umzug der Riedheimer Feuerwehr ins neue Gerätehaus nach Hilzingen.

Nachdem das Riedheimer Feuerwehrhaus nicht mehr den Vorschriften entsprach und Riedheim mit Hilzingen den Ausrückebereich 1 bildet, sei er gefragt worden, ob er sich diesen Umzug vorstellen könne. „Ich konnte es mir vorstellen, aber wir haben die Mannschaft abstimmen lassen“, erzählte Maier.

In Hilzingen wurde ein Stellplatz für Riedheim geschaffen. Durch den Umzug 2019 können die Riedheimer bei Proben die gesamte Infrastruktur nutzen, was besonders die jungen Feuerwehrleute motiviert. „Wir sind nicht mehr nur Verstärkung bei Bedarf, sondern einige unserer derzeit 23 aktiven Feuerwehrmänner werden mit Schleife 1 alarmiert“, so Maier.