von Ingeborg Meier

Die letzte Hauptversammlung des Musikvereins Hilzingen hat vor zwei Jahren stattgefunden – gerade noch rechtzeitig, bevor die Corona-Pandemie das öffentliche Leben lahmlegte. Im vergangenen Jahr musste die Versammlung dann pandemiebedingt ausfallen, so wie die der meisten Vereine.

Michael Jäckle, Vorsitzender des Musikvereins Hilzingen, lädt zur Hauptversammlung am Freitag ein und hofft, dass diese auch stattfinden kann. | Bild: Michael Jäckle

Jetzt lädt der Vorstand am Freitag zur Generalversammlung 2022 in die Hegauhalle ein – vorausgesetzt die aktuelle Omikron-Welle macht diesem Termin nicht noch in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung. Wer die Versammlung besuchen möchte, sollte sich auf 2G-plus und Maskenpflicht einstellen.

Seit einem Jahr kommissarisch

Wenn es nach den Vorschriften geht, könnte der Musikverein Hilzingen mit seiner Versammlung noch etwas warten. Der Vorsitzende Michael Jäckle hält es allerdings für hoch notwendig, zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder eine Jahreshauptversammlung abzuhalten. Denn die Vorstandsmitglieder üben ihre Ämter nun seit einem Jahr kommissarisch aus: Ohne Hauptversammlung fielen 2021 natürlich auch die zu diesem Zeitpunkt laut Vereinssatzung anstehenden Wahlen aus.

Michael Jäckle ist sich zwar sicher, dass die Mitglieder dennoch voll hinter der Vereinsführung stehen. Die Bläser wüssten aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass sie sich voll auf den jeweiligen Vorstand verlassen können, führt der Vereinschef an.

Letztes Treffen war an Heiligabend

Aber er möchte das Führungsteam auch offiziell legitimiert sehen, und betrachtet deshalb Neuwahlen und eine formale Entlastung als wichtig – zumal es aktuell keine sonstigen Treffen gibt: Die Proben sind seit geraumer Zeit wieder einmal ausgesetzt. Gesehen haben sich die Musiker in den vergangenen Wochen einzig am Heiligen Abend im Schlossgarten für ein kurzes Spiel zur Einleitung des Krippenspiels in der Kirche.

Auf der Hauptversammlung am Freitag soll es auch um die diesjährige Hilzinger Kirchweih gehen. Die Musiker sind dort der Festwirt im Zelt und die Veranstalter des Oldie-Treffens. „Wir brennen alle für die Kirchweih“, sagt Michael Jäckle. Der Arbeitsanfall sei riesig, das Engagement vorbildlich. Gebraucht werde jedes Mitglied des Musikvereins, und darüber hinaus noch viele freiwillige Helfer und befreundete Vereine, die den MV unterstützen.

Kirchweih schon zweimal abgesagt

Die ersten Vorbereitungen beginnen stets schon im Januar. Das Fest sei nun schon zweimal abgesagt worden. Ob es 2022 wieder stattfinden könne, stehe in den Sternen, so der Vorsitzende. Er müsse aber nun wissen, ob man dennoch jetzt mit der Planung anfangen solle.

Durch das Vereinsjahr 2021 sei der Vorstand auch ohne Hauptversammlung gut durchgekommen, fasst Jäckle zusammen. Man müsse das vor dem Hintergrund sehen, dass es weniger Arbeit und weniger Handlungsbedarf gab, weil ja alle Veranstaltungen Corona zum Opfer gefallen seien. Eine Herausforderung sei allerdings die Organisation der gemeinsamen Proben – so sie denn erlaubt waren – gewesen.