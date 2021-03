von Ingeborg Meier

Schüler und Lehrer stehen Pandemie-bedingt seit vielen Wochen vor geschlossenen Sporthallen und Sportplätzen. Um diese Zeit dennoch mit sportlicher Aktivität sinnvoll zu nutzen, haben die Sport-Coaches der Hilzinger Gemeinschaftsschule „Peter Thumb läuft“ ins Leben gerufen.

Die Aktion ist keine rein sportlich orientierte Veranstaltung, sondern kombiniert Bewegung mit digitalen Medien. Im Vordergrund steht die sportliche Betätigung der Schüler, die durch Videos unterstützt wird und damit mehr Abwechslung und Spaß bieten soll.

Übungen werden in Videos erklärt

Gemäß dem Prinzip der in den 70er-Jahren erfolgreich installierten Trimm-Dich-Pfade laufen, wandern oder radeln die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen eine bestimmte Strecke ab und bewältigen an den verschiedenen Stationen sportliche Herausforderungen. Per QR-Code kann auf dem Smartphone ein Video angeschaut werden, in dem die Sportübungen genau erklärt werden.

Es geht aber auch ohne internetfähiges Handy: An jeder Station sind Plakate mit ausführlichen Übungsbeschreibungen angebracht. Empfehlenswert ist bei vorhandenem digitalen Endgerät allerdings, die Route vorab zu laden, um Verbindungsproblemen auf der Strecke vorzubeugen.

Schüler haben viel Spaß dabei

Sowohl die Sportlehrer als auch die Schüler fanden diese Idee von Anfang an cool. Die Initiatorin Luisa Randecker erhielt von ihren Kollegen volle Unterstützung bei der Ausarbeitung der Touren. „Wir sind dabei“, sei deren spontane Reaktion gewesen, so die Sportlehrerin. Und als alles stand, habe sie bereits am ersten Tag die Rückmeldung einer Reihe von Schülern bekommen, die alle viel Spaß bei „Peter-Thumb läuft“ gehabt hatten.

Singen Hegauer beobachten ein Himmelsphänomen und Experten der Volkssternwarte (VSS) haben eine Erklärung Das könnte Sie auch interessieren

Das Angebot der Schule ist zwar in erster Linie für die Schüler konzipiert. Die Lehrer würden sich aber freuen, wenn es darüber hinaus auch von vielen anderen wahrgenommen würde, die sich in diesen Wochen mal wieder anstrengen wollen. Alle Laufstrecken findet man auf der Internetseite der Peter-Thumb-Schule unter www.schule-hilzingen.de