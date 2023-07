Seit knapp einem Jahr gibt Darja Godec beim Belcanto-Chor Ton und Takt vor. Doch was sie aus dieser gemischten Gesangsformation mit etwas mehr als zwanzig Aktiven an Energie und auch musikalischer Qualität herausholt, ist schon erstaunlich. Darüber hinaus gelingt es dem Chor beim Jahreskonzert in der Hilzinger Hegauhalle, den direkten Kontakt zum Publikum herzustellen, weil jedes Lied mit einer eigens einstudierten Choreografie verbunden ist.

Bei der Liedauswahl griffen sie in die Vollen und bedienten sich bei großen Popstars wie Elvis Presley, den Beatles und Abba. Los ging es allerdings mit dem Pop-Klassiker „What a wonderful World“, den Louis Armstrong, der Jazztrompeter mit der Reibeisenstimme, populär gemacht hatte. Darauf folgte mit „Can‘t help falling in love“ einer der romantischsten Elvis-Songs, wobei schon die erste Zeile wie Honig auf der Zunge schmilzt: „Wise men say, only fools rush in“ (Weise Männer sagen, nur Narren handeln vorschnell).

Solodarbietungen gab es auch, wie die von Meinrad Riedinger, der den Elvis-Gospel „Where could I go“ gekonnt interpretierte. Danach standen Beatles und Abba-Hits im Mittelpunkt und spätestens jetzt zeigte sich, dass es die richtige Entscheidung war, die Drei-Mann-Band mit Andy Bung am Piano, Frank Michael am Bass und Franz Reschka am Schlagzeug zur Unterstützung mitzubringen. Beim Beatles-Hit „Let it be“ zeigte Dirigentin Darja Godec ihre beeindruckenden gesanglichen Qualitäten. Wie schon im letzten Jahr zeigte Joel Bounab sein Talent an der E-Gitarre, die er selbst gebaut hatte, wobei er auch als Sänger überzeugen konnte. Für ihr Abba-Medley hatten sich die Sängerinnen und Sänger extra in bunte Hippie-Klamotten aus den 70er Jahren geworfen, wobei sie optisch mehr an die Les Humphries-Singers erinnerten als an das schwedische Pop-Quartett. Nun waren die Sängerinnen mit Soloeinlagen an der Reihe, wobei unter anderen das Mutter-Tochter-Gespann Chris Kreß und Marion Gutsch gesanglich überzeugen konnte.