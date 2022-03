von Elmar Veeser

Vier Fahrzeuge vollbeladen mit Hilfsgütern machten sich in der Nacht auf Dienstag auf in Richtung Ukraine. Die vorangegangene Spendensammlung hatten Lisa Oberwalder und ihr Mann Simon Riedinger aus Weiterdingen in die Wege geleitet.

Erreicht hätten sie private Spenden, aber sie seien auch durch Unternehmen unterstützt worden. Auch über eine Sammelaktion über die Sozialen Medien seien Gelder für Hilfsgüter und Lebensmittel zusammengekommen, berichten sie kurz vor der Abfahrt.

1300 Kilometer liegen vor den Helfern

Mit den Fahrzeugen machten sie sich gemeinsam mit weiteren freiwilligen Helfern auf den rund 1300 Kilometer langen Weg über Ungarn in Richtung Ukraine. Unterstützt werden sie dabei vom Mühlinger Verein „Hilfe für Menschen in der Ukraine“.

Er existiert bereits seit 20 Jahren und verfügt daher über ein entsprechendes Netzwerk mit offiziellen Kontakten zu Institutionen und deren Vertretern in der Ukraine. Der Verein ist auch bei administrativen Fragen behilflich, wie etwa bei den notwendigen Dokumenten und Papieren.

Viktor Krieger hat die wichtigen Kontakte

Der Vorsitzende des Mühlinger Vereins Viktor Krieger stellte für die Initiative aus Weiterdingen die Kontakte zur ukrainischen Gemeinde Onokiwzi und deren Gemeindevorsitzenden Maria Kowal-Mazuta her. Der Konvoi übergibt dort, rund zehn Kilometer hinter der Grenze, unweit des Länderdreiecks Ungarn, Slowakei und Ukraine die Hilfsgüter.

Mit dabei haben die Helfer Medikamente, Verbandsmaterial, Hygieneartikel, technische Hilfsmittel, Werkzeuge, Decken und auch Lebensmittel. Als Dolmetscherin ist Mary Lander aus Weiterdingen dabei, die selbst aus der Ukraine stammt.

Helfer wollen Notleidende mit nach Deutschland holen

Um Flüchtlinge nach Deutschland mitnehmen zu können, müssen die Helfer mit ihren Fahrzeugen die Ukraine wieder verlassen haben. Erst in Ungarn, also wieder auf EU-Gebiet, könnten sie Flüchtlinge aufnehmen, die entlang der Straße zu Fuß unterwegs seien, wie Viktor Krieger erläutert. Die private Hilfsinitiative aus Weiterdingen will bis zu 18 Flüchtlinge mit nach Deutschland holen.