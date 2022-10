von Elisabeth Stauder

„Milch ist einer unserer wichtigsten Rohstoffe. Gleichzeitig verursacht dieser Rohstoff die meisten Treibhausgase in unserer Lieferkette“, berichtet Corinna Weinmiller, Nachhaltigkeitsmanagerin Nestlé Deutschland, in einer Presseinformation. Was aber können die deutschen Milchbauern tun, um diese Emissionen zu reduzieren?

Nestlè Deutschland hat zusammen mit der Molkerei Hochwald und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HFWU) als Projekt im nordhessischen Mörshausen die erste deutsche Klima-Milchfarm ins Leben gerufen, mit dem Ziel den Fußabdruck des Betriebes innerhalb von drei Jahren rechnerisch auf netto-null Emissionen zu bringen.

Bei Projektbeginn lagen die Emissionen auf dem Hof in Nordhessen bei 1,07 Kilogramm CO 2 pro Liter Milch, bei 135 Kühen folglich 1359 Tonnen CO 2 pro Jahr. Eine Recherche bei drei großen Milchviehbetrieben in der Region hat ergeben, dass viele der Vorschläge des Projektes des Lebensmittelskonzerns schon gängige Praxis sind.

Bernd Kessinger bewirtschaftet den Alphof bei Duchtlingen, ein im Jahre 2011 neu errichteter Aussiedlerhof, mit 270 Kühe und einer Fläche von 200 Hektar. Wie im Projekt in Nordhessen empfohlen, hat Kessinger, Lieferant der Molkerei Hochland, einen Futteranschieberoboter im Einsatz. Der Roboter ermöglicht den Kühen einen kontinuierlichen Zugang zum Futter. Und wenn Kühe optimales Futter bekommen, können sie es besser verwerten, geben mehr Milch und die Emissionen pro Kilo Milch sinken.

Sohn Nick im Melkstand, in dem morgens und abends jeweils zwei Personen für zwei Stunden die Kühe melken.

Als Plus hinsichtlich der Emissionen sieht Kessinger seine Biogasanlage mit 75 Kilowatt. „Meine Biogasanlage wird nur mit Gülle gefüttert und dadurch sind die Emissionen aus der Tierhaltung um die 20 Prozent geringer“, berichtet er und ergänzt: „Das Grundfutter mit Gras und Mais stammt aus Eigenanbau und beim Zukauf von Futtermittel sind wir als Lieferant für Hochland gehalten, europäische Ware zu verwenden. Zwischenfrüchte bauen wir ebenfalls schon an, denn es ist in unserem eigenen Interesse, wenn wir gute Böden haben. Ebenso wird künftig der Anbau von Kleegras verstärkt.“

Da Kessinger wie alle anderen Landwirte auch nur 170 Kilogramm Stickstoff aus tierischer Herkunft pro Hektar Bewirtschaftungsfläche ausbringen darf, gibt er seinen restlichen organischen Dünger an Landwirte ohne Vieh ab. So können diese den Kauf von Mineraldünger reduzieren.

Mehr Stromproduktion wäre möglich Die Biogasanlagen, in denen die Gülle der beiden Milchviehbetriebe eingeleitet wird und die dadurch für eine Reduzierung der Emissionen bei der Tierhaltung sorgen, wurden mit einer Leistung von 75 Kilowatt genehmigt. Da bei beiden Betrieben mehr Gülle zur Verfügung steht, wäre es in derzeitigen Energiekrise bei beiden Biogasanlagen ohne großen Aufwand möglich, mehr Strom zu produzieren, wenn das EEG (Gesetz zum Ausbau von erneuerbarer Energie) dies zuließe.

Der Futteranschieberoboter ermöglicht den Kühen einen kontinuierlichen Zugang zum Futter | Bild: Elisabeth Stauder

Landwirte der Region arbeiten längst wie in dem Pilot-Projekt

Für Jan Mayer vom Hühnerbrunnerhof bei Engen, der die Milch seiner 280 Kühe an Omira liefert, sind die Empfehlungen beim Pilotprojekt in Hessen nichts neues. Seine Gülle fließt ebenfalls in eine Biogasanlage, die übrige wird auch an weitere Landwirte abgegeben und ein Futteranschieberoboter ist in seinem Stall auch zu finden. „Man muss das Rad nicht neu erfinden. Jeder, der wirtschaftlich effizient und ressourcenschonend arbeitet, tut was für die Umwelt und weiß, was er anbauen muss. Dazu brauche ich keinen Futteranalyseplan der HFWU“, so Mayer.

Die Aussagen seiner Berufskollegen bestätigt Klaus Bölle aus Hausen an der Aach. Auch bei ihm findet man einen Futteranschieberoboter und er meint: „Wir machen schon vieles, was im Projekt vorgeschlagen wird. Als Pächter städtischer Flächen haben wir in Absprache mit der Stadt Blühstreifen angelegt. Wir sind verpflichtet, die Vorschriften von oben bestmöglich umzusetzen, auch wenn sie größere Investitionen und damit Kosten nach sich ziehen.“