Die Streuobstbaum-Initiative Hegau (kurz: Strobi) hat den Hegau in der Nähe von Duchtlingen um weitere 51 Streuobstbäume bestückt. Der Lions-Club Singen-Hegau sowie eine Privatperson haben diese Pflanzung durch ihre Spende möglich gemacht.

Christian Ante von der Streuobstinitiative und Baumfachwirt Wilfred Rösch (von links) leiten die Streuobst-Pflanzaktion, für die der Lions Club (hier vertreten durch Eberhard Grundgeiger) und Heiko Schmitz (Dritter und Vierter von links) als Privatperson Bäume gespendet haben.

Ein großer Auflauf herrschte am ersten Samstag im November an der Landesstraße L190 zwischen Hilzingen und Duchtlingen. Zwischen Mühlebach und Straße wurden auf einer Fläche, die dem Land gehört, 51 Streuobstbäume gepflanzt. Die Strobi-Initiative hatte auch Eltern und Vereine aus Duchtlingen wegen einer Patenschaft angeschrieben. Doch nicht nur viele Kinder und ihre Eltern waren zu der Aktion gekommen, auch Vertreter des Lions-Clubs waren dabei, um mitzubekommen, wie die Bäume gepflanzt werden. Eberhard Grundgeiger vom Lions Club und Heiko Schmitz, der die Initiative als Privatperson unterstützt, halfen tatkräftig bei der Pflanzung mit.

Obst mit Bioqualität

Während der Streuobstpädagoge Ferdinand Börsig den Kindern einiges über das Wachstum von Obstbäumen erzählte, waren Christian Ante, Vorsitzender von Strobi und seine Mitstreiter schon beim Pflanzen. Im Jahr 2015 hatten 12 Gründungsmitglieder den Verein aus der Taufe gehoben, der aktuell 54 Mitglieder hat. Mit der neuen Pflanzung sind es nun rund 200 Bäume, die die Landschaft im Hegau bereichern. „Wir finden es schade, dass die Streuobstbestände immer mehr abnehmen. Dabei hat dieses Obst Bioqualität par excellence“, sagt Christian Ante, der aus Weiterdingen stammt und zu den Gründern gehört. Etwa 20 Birnbäume, 35 Apfelbäume, eine Kirsche und zwei Eichen sind gepflanzt worden, darunter bekannte Sorten wie Goldparmäne, Roter Berlepsch oder Boskoop sowie Sülibirne, Metzer Bratbirne und Palmischbirne.

Zum Verein Die nächsten Aktivitäten des Vereins sind ein Mistel- und Baumschneiden am 20. November und ein Baumschnittkurs in Randegg bei der Firma Ottilienquelle, der am 27. und 28. Dezember stattfindet. Wer sich bei der Pflege engagieren möchte, hat mehrere Optionen: Er kann eine Fläche zur Verfügung stellen oder eine Patenschaft für einen Baum übernehmen. Interessenten melden sich bei Christian Ante, Telefon (0761)1510793 oder per Mail: c.ante@web.de melden. Im Internet: http://www.strobi-hegau.de

Mit dem Baumfachwart Wilfred Rösch hat der Verein einen Experten, der sich mit dem Baumschnitt auskennt. Er machte an diesem Vormittag den Wurzelschnitt plus Pflanzschnitt an den neuen Bäumen. Christina Ante sowie die Brüder Josef und Vinzenz Will Puga bringen an den neu gepflanzten Bäumen auch Wildverbissschutz an, der in diesem Falle aus recyceltem Holz besteht und nicht aus Draht oder Kunststoff.

Mulcher für 10.000 Euro

Weil der Pflegeaufwand für die Bäume sehr groß ist, will der Verein sich wahrscheinlich einen Mulcher mit Anhänger anschaffen, damit die Baumscheiben frei gehalten werden können. Für die Anschaffung, die rund 10.000 Euro kosten wird, könne es wohl Fördergelder aus dem ILE-Programm (Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung) in Höhe von 80 Prozent geben.

Vinzenz Will Puga, Josef Will Puga, Christian Ante und Christina Ante (von links) kümmern sich hier um den neuartigen Wildverbissschutz, der aus recyceltem Holz ist.

Auch Eberhard Grundgeiger vom Lions-Club, der die Idee für die Beteiligung an der Pflanzaktion hatte, und Heiko Schmitz, der als Privatperson zehn Bäume gespendet hat, sind auf der zu bepflanzenden Fläche im Einsatz. Beide Männer wohnen in Hilzingen und finden die Initiative unterstützenswert. „Ich hatte im Vorfeld auch mit dem Bauern Schneble aus Duchtlingen Kontakt“, so Eberhard Grundgeiger. Das Land hätte diese Ausgleichsfläche eigentlich besser pflegen sollen. Der Lions Club hat nun 40 Bäume bezahlt, Heiko Schmitz als Privatperson zehn Bäume.

Der Lions Club sucht auch noch weitere Landwirte, die Flächen für Lerchenfenster zur Verfügung stellen würden. „Wir möchten damit Nistplätze für Lerchen schaffen und würden den Verdienstausfall, den die Landwirte durch das Freihalten der Flächen hätten, übernehmen“, sagte Eberhard Grundgeiger, der damit ein weiteres nachhaltiges Projekt von Lions ansprach.