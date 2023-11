Wie viele andere hat auch der Männerchor Riedheim ein großes Problem. Er findet keinen Nachwuchs. Im vergangenen Jahr hat der Chor seinen 100. Geburtstag auf eher bescheidene Art gefeiert. „Es war keine Motivation vorhanden. Ein gewisser Frust hatte sich ausgebreitet“, schildert der neue Vorsitzende, Peter Hoffmann.

Sein Vorgänger hatte bereits die Auflösung des Vereins zum Jahresende ins Auge gefasst, da unter anderem noch kein Nachfolger für den Vereinsvorsitz gefunden worden war. „Eine Auflösung eines Vereins, der seit 100 Jahren das Riedheimer Vereinsgeschehen mitprägt, war dann für uns Sänger nicht vorstellbar. Wir sind intensiv auf die Suche gegangen“, erzählt Anton Maier, nun wieder Vize-Vorsitzender, „beim FZ Castellaner sind wir dann mit Peter Hoffmann fündig geworden.“

Hoffmann erklärt: „Man darf den Verein nicht untergehen lassen. Ich konnte mir Riedheim ohne Männerchor nicht vorstellen.“ Mit dem neuen Vorsitzenden ist nun ein Ruck durch den Verein gegangen. Hoffmann sieht seine Aufgabe nicht nur darin, den Verein weiterzuführen, sondern, ihn attraktiver zu machen für neue Mitglieder und für den Rest des Dorfes. Er suchte den Kontakt zu den anderen Vereinen. Beim Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr war der Männerchor unter anderem wieder mit der Bewirtung im Turmstüble dabei. In dieses Turmstüble, welches der Chor in Eigenarbeit ausgebaut hatte, lud er von April bis November in regelmäßigen Abständen zu einem Frühschoppen ein. Wie Hoffmann berichtet, wird er auch aufgrund der fehlenden Gastronomie in Riedheim mittlerweile sehr gut angenommen, sogar von Frauen. „Die Bezeichnung Frühschoppen hat die Frauen anfangs vor den Kopf gestoßen. Vereine und Cliquen nutzen unser Frühschoppen aber inzwischen zum Beispiel als Stammtisch“, sagt er. Weitere Sänger konnte der Chor noch nicht gewinnen, aber mit den Sängern des Liederkranzes Hilzingen sei eine gute Zusammenarbeit entstanden. „Auf alle Fälle ist der Ausblick heute heller als vor einem Jahr“, verrät Hoffmann.