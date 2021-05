Wer in den Himmel schaut, kann Hohn ernten. So ging es angeblich dem antiken griechischen Philosophen Thales von Milet. Von ihm ist die Geschichte überliefert, dass er die Vorgänge am Himmel genau beobachten wollte, den Blick nach oben wandte und prompt in einen Brunnen fiel. Eine Magd, die das Ganze beobachtet hat, soll ihn daraufhin ausgelacht haben, weil er vor lauter Sterneguckerei die Dinge vor seinen Füßen nicht sehe.

Satelliten von Elon Musks Firma SpaceX am Himmel über Hilzingen-Duchtlingen, wie sie SÜDKURIER-Leserreporter Johannes Denzel kürzlich beobachtete. | Bild: Johannes Denzel

Wer in den Himmel schaut, kann dort aber auch sehr irdische Dinge sehen. So ging es Johannes Denzel, der am Wochenende über dem Hilzinger Ortsteil Duchtlingen eine Kette leuchtender Punkte beobachtet hat. Dabei handelt es sich nicht um Ufos oder um einen neuartigen Weltraumzug. Nein, es geht ums Internet, und das ist ja mitunter eine durchaus bodenständige Angelegenheit. Denn bei den Punkten handelt es sich um Satelliten von Elon Musks Unternehmen SpaceX, die eine Internetverbindung in jeden Winkel der Erde bringen sollen – Projektname Starlink. Tausende von Satelliten sollen dafür die Erde umkreisen. Und die spiegeln das Sonnenlicht wider, was man auf der Erde sehen kann.

Vor allem dieses Leuchten hat auf der Erde für Kritik gesorgt, der Nachthimmel würde sich dadurch stark verändern, Probleme für die Astronomie werden befürchtet. SpaceX experimentiert jetzt mit dunklen Satelliten. Möglicherweise kann man die irdischen Dinge am Himmel dann doch nicht mehr sehen – auch wenn man den Blick nach oben wendet.