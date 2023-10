Die ganze Kirchweihwoche über bis einschließlich Sonntag, 22. Oktober, zeigt die Hilzinger Kunstausstellung 2023 im August-Dietrich–Saal Werke von Ingeborg Osswald-Lüttin. Wer tief in das künstlerische Schaffen der Malerin eintauchen will, die im Hilzinger Ortsteil Riedheim gelebt hat, hat am Donnerstagabend die Gelegenheit dazu: Dann gibt es eine Führung und ein Kunstgespräch mit der der Kuratorin Beatrice Hug und der Tochter der Künstlerin, Sybille Oßwald-Floetemeyer. Sie spannte auch während der Vernissage musikalisch stimmungsvoll den Bogen zum Werk ihrer Mutter.

Der Name Ingeborg Osswald-Lüttin zählt auch über die Kunstszene der Region hinaus. Und er zieht viele Interessierte und Bewunderer an: So konnte zu seiner großen Freude Bernhard Hertrich, Vorsitzender des verantwortlichen Förderkreis Kunst und Kultur Hilzingen, die Ausstellung in einem vollen Saal eröffnen.

Die Hilzinger Kunstausstellung 2023 sei eine Hommage an Osswald-Lüttin anlässlich ihres zehnten Todestages – „eine Verneigung vor einer wichtigen deutschen Malerin“, so Hertrich. Diese Sonderausstellung sei darüber hinaus auch ein großes Dankeschön. Die Künstlerin habe zusammen mit dem Gründungsmentor Paul Gönner die Hilzinger Kunstausstellung viele Jahre entscheidend mitgestaltet.

„Die Farbe ist das Wichtigste, der Mensch das Interessanteste“, mit diesem Zitat von Ingeborg Osswald-Lüttin kündigte der Förderkreis seine diesjährige Ausstellung zur Kirchweih an. Das Zitat beschreibt auf das Beste das Wesentliche in den Malereien Osswald-Lüttins. Laudator Friedhelm Möhrle, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Singen und langjähriger Wegbegleiter, stellte diese Worte ebenfalls in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Die besondere Stärke Osswald-Lüttins, die er als humorvoll, spontan, tierlieb und mit einer Vorliebe für das Skurrile schilderte, sah er im Porträt und der Landschaftsmalerei. „Kunst war für sie wie Atmen, da musste alles andere zurückstehen“, so Möhrle.