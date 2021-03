von Ingeborg Meier

Seit drei Wochen haben in Hilzingen Lehrkräfte und Erzieher die Möglichkeit, sich regelmäßig zweimal wöchentlich von den ansässigen Hausärzten testen zu lassen. Auch die Testaktion für die rund 70 Wahlhelfer bei der Landtagswahl verlief reibungslos. Gut 600 Tests auf Sars-CoV-2 wurden mittlerweile durchgeführt – alle mit negativem Ergebnis.

Die Erfahrungen daraus wurden nun gebündelt, um eine Testmöglichkeit für alle Bürger zu schaffen. „Wir haben schnell ein niederschwelliges Angebot geschaffen und sind froh, dass unser Bürger-Testzentrum in der Hegau-Halle nun an den Start geht“, schreibt Bürgermeister Holger Mayer in einer Pressemitteilung. Mit den Tests wird am heutigen Mittwoch begonnen.

Tests aus der Notreserve des Landes

Die kurzfristige Einrichtung des Testzentrums wurde durch die Zusammenarbeit der Gemeindeverwaltung mit dem DRK-Ortsverein Hilzingen möglich. Die Tests – es handelt sich dabei um PoC-Antigen-Schnelltests – wurden aus der Notreserve des Landes Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt und sind für die Bürger kostenlos.

Es werde ein Nasenabstrich gemacht, erklären die examinierte Krankenschwester Marianne Guthoff und die DRK-Bereitschaftsleiter Sylvia und Gerald Marschner. Das Ergebnis liegt nach weniger als einer halben Stunde vor und wird schriftlich bestätigt. Bürgermeister Mayer rechnet in den ersten Wochen mit einem großen Andrang und bittet um Verständnis, wenn nicht alle Testwilligen sofort bedient werden können.

Termine am Mittwoch oder Samstag

Getestet wird in der Hegau-Halle zweimal wöchentlich: jeweils am Mittwochnachmittag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Nur Personen ohne Krankheitssymptome werden zur Testung zugelassen. Eine Voranmeldung ist nötig. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, werden Termine vergeben.

Die Anmeldung zum Test kann über die Internetseite der Gemeinde Hilzingen oder telefonisch über das Bürgerbüro unter der Nummer (0 77 31) 38 09 75 erfolgen. Alle Informationen unter www.hilzingen.de