von Ingeborg Meier

Die Pläne für den Kita-Neubau nehmen Gestalt an. Der Gemeinderat hat den Bauantrag für den neuen Kindergarten St. Mauritius in Weiterdingen vor einigen Wochen befürwortet. Er liegt jetzt beim Landratsamt als Genehmigungsbehörde. Nun hat Hilzingens kommunalpolitisches Gremium mit der Billigung des Bauvertragsentwurfs auch die letzten Rahmenbedingungen festgezurrt. In Kürze wollen Bürgermeister Holger Mayer und Pfarrer Thorsten Gompper das Vertragswerk unterzeichen.

Bauherr, Träger und Betreiber des Kindergartens ist die katholische Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen. Wie Mayer berichtete, nimmt das Vorhaben jetzt richtig Fahrt auf. Das erste Gewerk sei bereits vor wenigen Tagen vergeben worden.

Neues Haus entsteht am alten Standort

Das neue Kindergartengebäude entsteht am alten Standort. Dazu wird der Kindergarten vorübergehend in die ehemalige Schule ausgelagert. Für den neuen Kindergarten wird ein größeres Grundstück benötigt. Das Gebäude ist nicht mehr wie bisher nur auf eine Kindergartengruppe ausgerichtet. Bei Bedarf soll hier auch noch Platz für eine zweite Kindergartengruppe sein.

Deshalb wird die seit längerem stark sanierungsbedürftige benachbarte Pfarrscheune abgerissen, die für Veranstaltungen genutzt wurde. Im zukünftigen Kindergarten sind Multifunktionsräume vorgesehen, die anstelle der Pfarrscheune als Veranstaltungsort und als Gemeindezentrum genutzt werden können.

Die Kostenberechnung aus dem Sommer 2020 liegt bei 3,5 Millionen Euro. Die politische Gemeinde schießt maximal 90 Prozent der Kosten zu. Auf eine Deckelung der Kosten hat die Gemeinde Hilzingen verzichtet. Ebenso auf ein externes Kostencontrolling. Dadurch wären, wie das Ortsoberhaupt anmerkte, weitere Kosten in sechsstelliger Höhe entstanden. Sowohl die Kommune als auch die Kirche werden im gegenseitigen Vertrauen gemeinsam darauf achten, dass der Kostenrahmen bestmöglich eingehalten werde, so Mayer.