„Mir bietet ä Mischung aus Musik, Scheiß-Schwätzä und Witzle und alles i‘ unserem Dialekt,“ verkünden die Kistenhocker(-rocker) auf ihrer Internetseite. Diese Mischung präsentierten sie hervorragend im ausverkauften Kirchenkeller in Hilzingen. Die katholische Frauengemeinschaft Hilzingen als Veranstalter stimmte mit Gummistiefeln, Gartengeräten, Sonnenhüten im Eingangsbereich sowie Gemüsestecklingen und Salatköpfen in Einmachgläsern auf den Tischen auf das Programm „Ab ins Beet“ des badischen Mundarttrios ein.

Das präsentiert sich nämlich als Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins „Rote Rahnen“. Als Vorsitzender begrüßte Oliver Kuppel die Besucher als Teilnehmer der Versammlung und stellte den Schriftführer Markus Müller und den Säckelmeister Gerald Benz vor. Um das Gendern bei der Anrede zu umgehen, sprach Kuppel das Publikum mit Pflanzennamen wie Frauenmantel und Männertreu an. Eingepackt in Lieder wurde die Gartenarbeit mit beispielsweise dem störenden Hundekot, der Schnecken- und Ungezieferplage und die Düngung besungen. Dabei klatschte und sang das Publikum kräftig mit. Mit witzigen Episoden spannte Kuppel in trockener Manier den Bogen zwischen den verschiedenen Themen.

So beschäftigte man sich auch mit den Schweizern und ihren grünen Ausfuhrscheinen, den Verspätungen bei der Bahn, kam über die gute Ernte und die „Schmutzis“ (Smoothies) zum Thermomix und betrachtete Tattoos auf der älter werdenden Haut. Das Trio bestach nicht nur mit seinen Stimmen, sondern auch mit der Vielfalt der Instrumente, die zum Einsatz kamen. Dies waren unter anderem Kazoos, das Cornet, die Ukulele, das Glockenspiel oder die Triangel. Begeistert erklatschte sich das Publikum zwei Zugaben. Gemeinderätin Andrea Baumann aus Hilzingen meinte am Ende: „Genial.“ Und Maria Harder war beeindruckt von der Vielfalt der Witze und der Musik, „und irgendwie passte es immer zum Thema Mitgliederversammlung Gartenbauverein“, meinte sie abschließend.