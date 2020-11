von Elmar Veeser

Schade war, dass nur 70 Personen diesem Konzert in der Hilzinger Barockkirche St. Peter und Paul lauschen durften, doch den Anwesenden wurde eine Stunde lang Hörgenuss der besonderen Art mit einer Mischung aus klassischer und moderner Kirchenmusik geboten. Christa Gommel, die Organistin, war in beinah jedem Stück gefordert und nur bei ihrem Solo zu Beginn, der „Prelude in Classic Style“, einem modernen Stück aus der Feder von Gordon Young, durfte sie in die Vollen gehen und alle Register ziehen. Gefühlvoll und sehr zurückhaltend begleitete sie dann die Violine bei der Händel-Sonate in F-Dur, die Andreas Schmid virtuos und zart zum Klingen brachte. Ebenso überließ sie beim Stück „Morceau Symphonique“ ihrem Mann Christian Gommel den Solopart auf der Posaune, der seinem Instrument tiefe, durchdringende Klänge entlockte, die das Kirchenschiff erfüllten.

Musikalischer Kontrapunkt

Der Schauspieler Elmar Kühlung rezitierte dann Texte des in diesem Jahr verstorbenen katholischen Priesters, Politikers und Dichters Ernesto Cardinal aus dessen erstem Buch, als dieser die Psalmen der Bibel in damals tagesaktueller Weise umdichte und in eine eindrucksvoll Anklage gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Lüge transformierte. Andreas Schmid setzte zu diesen radikalen Gedanken mit „Solofantasien für Violine“ von Telemann den musikalischen Kontrapunkt.

Zu den Höhepunkten dieses Spaziergangs durch einen bunten Herbstwald, wie die Künstler ihre „Kleine Nachtmusik„ prosaisch umschrieben, zählte auch der Sologesang der Sopranistin Larissa Malikova, die nur von der Orgel begleitet beim Stück „Pie Jesu„ von John Rutter ihre Stimme mit unfassbarer Leichtigkeit in höchsten Höhen erklingen ließ.

Beim großen Finale, der Händel-Arie „Singe, Seele, Gott zum Preise“ spielten alle drei Instrumentalisten virtuos gemeinsam, wobei Larissa Malikova kongenial dazu sang. Zum Schluss brandete der Applaus der begeisterten Zuhörer auf, die auch nach Konzertende noch lange anhielt.