von Elisabeth Stauder

Mit der Auszählung der Briefwahl und der Feststellung des Wahlergebnisses endeten in der Erzdiözese Freiburg die Pfarrgemeinderatswahlen. In der Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen waren 3556 Christen zur Wahl berechtigt. Hier stellten sich 22 Kandidaten für die 20 Sitze zur Wahl. Doch diese Wahl war aufgrund der Corona-Krise nicht mit vorangegangenen zu vergleichen. Erzbischof Stephan Burger musste Regularien und Termine immer wieder ändern.

So waren auch die Verantwortlichen vor Ort, insbesondere Pfarrer Thorsten Gompper und Pfarrsekretärin Elisabeth Brütsch sowie Werner Muscheler als Vorsitzender des Wahlvorstandes immens gefordert. Sie durften sich mit einem Mehr an E-Mails aus Freiburg auseinandersetzen. Fünf Stunden wäre laut Beschluss des Wahlvorstands das Wahllokal für die persönliche Stimmabgabe geöffnet gewesen. Durch die Untersagung der Präsenzwahl war dies hinfällig. Gleichzeitig wurde der Wahltag um zwei Wochen verschoben.

Die Auszählung war öffentlich, aber der Wahlvorstand blieb allein

Der fünfköpfige Wahlvorstand hatte die Aufgabe, die an die 160 eingegangenen Briefwahlunterlagen auszuzählen und mit dem von Freiburg übermittelten Online-Ergebnis zusammenzuführen. Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel standen bereit. Die Tische wurden entsprechend aufgestellt, und auch der geforderte Abstand zum nächsten Helfer wurde eingehalten. Die Auszählung war öffentlich, aber an diesem Nachmittag blieb der Wahlvorstand allein. 642 Wähler wurden am Ende gezählt.

Ob die Wahlbeteiligung von 18,2 % ohne Corona bei einer möglichen Präsenzwahl höher gewesen wäre, ist schwer zu sagen. „Trotz der Begleitumstände durch die Corona-Pandemie und nach den aufregenden Wochen freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium“ waren die abschließenden Worte von Pfarrer Thorsten Gompper. Für die Terminierung der konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums wartet man nun auf Anweisungen aus Freiburg.