Mit der Gründung eines Jugendfördervereins wurde in Schlatt a.R. ein wichtiger Schritt für die künftige Jugendarbeit vollzogen. Nach der Satzung soll der Verein die Jugendarbeit in der Gemeinde allgemein sowie im sportlichen als auch musikalischen Bereich finanziell und ideell fördern. Mit der Förderung soll unter anderem die Jugendarbeit in die Lage versetzt werden, in Schlatt einen Jugendraum zu organisieren, zu unterhalten und zu betreiben. Somit ist die Voraussetzung erfüllt, welche die Schlatter Arbeitsgruppe im Konzept für den Gemeinderat erarbeitet hatte.

Der Jugendförderverein ist erster Ansprechpartner beim Betrieb des Jugendraumes. Zudem soll er die Einrichtung des Jugendraumes mit Kosten in Höhe von rund 16.000 Euro beschaffen. Die Mittel für den Bau des Jugendraumes mit rund 45 Quadratmetern stehen im Haushaltsplan der Gemeinde.

Das große Interesse an einem Jugendraum hatte bereits eine gut besuchte Info-Veranstaltung im November belegt. Und auch bei der Gründungsversammlung stellte Ortsvorsteher Stefan Jäckle bei der Begrüßung fest, „ich freue mich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind“. Den Anwesenden lag eine ausgearbeitete und mit dem Amtsgericht bereits abgestimmte Satzung vor sowie Vorschläge für jeden Vorstandsposten. Die Wahlen ergaben: Vorsitzender Thorsten Niehues, stellvertretender Vorsitzender Benjamin Hagel, Kassierer Florian Güss (in Abwesenheit), Schriftführer Nicole Jäckle, Beisitzer Stefan Preter und Sandra Igers. Als Mitgliedsbeitrag wurden 10 Euro Jahresbeitrag pro Familie festgelegt.

Nach den Worten des frisch gewählten Vorsitzenden Thorsten Niehues müsse man nun in nächster Zeit die erforderlichen Eigenmittel für die Ausstattung des Raumes generieren. Und weiter: „Wir wollen die Kinder und Jugendlichen bei der Gestaltung und Einrichtung des Raumes frühzeitig mit ins Boot nehmen“. Er bedankte sich bei den Schlatter Vereinen für die bisherige Unterstützung. Laut Florian Sauter stehen so bereits 4.000 Euro zur Verfügung.