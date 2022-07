„Wer nimmt mich mit um die Welt?“, fragt sich die kleine Schnecke im Buch „Die Schnecke und der Buckelwal“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Denn sie möchte reisen und die Welt sehen und nicht immer nur auf demselben Stein im Meer hocken. Mit den Bildern und der Geschichte aus dem Bilderbuch verabschiedete Schulleiter Martin Trinkner die diesjährigen Abschlussklassen der Peter-Thumb-Schule, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt.

Bevor die Absolventinnen und Absolventen aber ihre Reise ins neue Leben nach der Schule antreten, wurden sie von ihren Familien, den Lehrpersonen und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gebührend gefeiert. Zur Feier des Tages schickte Bürgermeister Holger Mayer ein Grußwort per Video, Manuela Trapani vom Förderverein richtete das Wort an die Abschlussklassen und Schulsprecher Luca Hölbling, selbst Absolvent, hielt zur diesjährigen Abschlussfeier seine letzte Rede in diesem Amt.

Vor der Zeugnisübergabe haben sich die Lerncoaches Anja König, Luisa Randecker und Judith Wagner noch einmal an ihre Lerngruppen gewandt, um ihnen gute Wünsche mit auf den Weg zu geben. Am Ende sprachen stellvertretend für die drei Lerngruppen Lenya Glatt, Luca Hölbling und Alexandra Höck ihren Dank an Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung und alle am Schulleben Beteiligten aus.

Fotos bringen nicht nur Schüler zum Lachen

Für große Heiterkeit sorgte die Fotoshow der 10. Klassen, die Sander Lipke gestaltet hat. Die Feierlichkeiten wurden von Polina Luniachenko aus der 9b mit drei wunderschönen Klavierstücken untermalt.

Die Eröffnung des Buffets, das die Eltern der Abschlussklassen reichhaltig und köstlich gedeckt und gestaltet hatten, beendete den offiziellen Teil der Feier, die danach noch einen schönen Ausklang mit Musik und Gesprächen gefunden habe.