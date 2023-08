Ob Bauprojekte, Kitagebühren, Belebung der Innenstädte, Ärzteversorgung oder ÖPNV-Anbindung – die Themen, die das Team der Singener Lokalredaktion täglich aufgreift, sind bunt gemischt. Auch wie die Redaktion zu diesen Themen kommt, ist unterschiedlich: Durch eigene Beobachtung, durch Gesprächspartner – und durch Leserhinweise. Denn regelmäßig erreichen die SÜDKURIER-Lokalredaktion auch Anrufe und Briefe von Leserinnen und Lesern, die ein bestimmtes Thema bewegt.

Sommerredaktion im Hilzinger Freibad

Die Meinungen zu einem Thema können ganz unterschiedlich ausfallen – und Ihre Meinung interessiert uns. Deshalb möchte das Team der Lokalredaktion mit Ihnen ins Gespräch kommen. Am Mittwoch, 23. August, packen die zwei Redakteurinnen ihre Sachen aus dem Büro in Singen zusammen und verlegen den Arbeitsplatz ins Hilzinger Freibad. Zwischen 15 und 17 Uhr nehmen sich Jacqueline Weiß und Graziella Verchio im Rahmen der Sommerredaktion Zeit für einen Austausch mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Hilzingen Vor 500 Jahren begann der Bauernkrieg im Hegau – nun sollen mehrere Aktionen daran erinnern Das könnte Sie auch interessieren

Welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln? Wo sehen Sie in Ihrer Gemeinde Verbesserungspotenzial? Und: Welche Themen möchten Sie gerne in der Zeitung lesen? Mitmachen ist ganz einfach – kommen Sie einfach vorbei! Egal, ob Freibadsanierung, Flüchtlingsunterbringung oder Infrastruktur in Hilzingen: Der SÜDKURIER freut sich jetzt schon auf einen lebendigen Austausch. Eine vorherige Anmeldung zur Sommerredaktion oder ein Abonnement sind dabei nicht erforderlich.

SÜDKURIER-Heimatcheck Wie lebt es sich eigentlich bei uns? Der große SÜDKURIER-Heimatcheck startet Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Holger Mayer hat ebenfalls sein Kommen angesagt und kann an diesem Nachmittag zu einigen Themen direkt Stellung nehmen.

So erreichen Sie die Lokalredaktion

Wer an diesem Nachmittag keine Zeit hat, ins Freibad nach Hilzingen zu kommen, der kann die Lokalredaktion auch in der Singener Innenstadt in der Erzbergerstraße 2 erreichen. Telefonisch ist die Redaktion von Montag bis Freitag unter 07731 83056642 erreichbar. Sie können Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail senden an singen.redaktion@suedkurier.de