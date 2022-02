von Elisabeth Stauder

Die Gemeinde Hilzingen hat ihren vierten Impftag in der Hegauhalle veranstaltet. Nachdem am ersten und zweiten Impftag über 200, und am dritten Tag sogar 375 Imfpungen verabreicht werden konnten, fiel die Bilanz des vierten Impftags enttäuschend aus: es kamen nur 23 Impfwillige. Nur eine Person erhielt eine Erstimpfung, alle anderen wurden zum zweiten oder dritten Mal geimpft.

Nur eines statt drei Impfteams

„Aufgrund der geringen Anzahl von Anmeldungen haben wir sogar überlegt, den Impftag abzusagen“ verriet Bürgermeister Holger Mayer. „Da jedoch nachmittags Impfungen auch ohne Anmeldung möglich waren, haben wir nach Rücksprache mit dem Landratsamt entschieden, den Impftag dennoch durchzuführen.“

Die Zahl der Impfteams wurde allerdings von drei auf eins reduziert. Und dieses eine Impfteam, unterstützt von drei Mitarbeitern der Gemeinde, hätte weitaus mehr Menschen impfen können.

Mehr Fälle bei Kindern

„Die Leute, die sich impfen lassen wollen, sind geimpft, und die, die sich von Anfang an nicht impfen lassen wollten, kommen heute auch nicht“, meinte Markus Gorre, der Arzt des Impfteams. Helga Hug aus Hilzingen holte sich ihre Booster-Impfung. Sie war nach zwei Impfungen an Corona erkrankt, was aber nur zufällig durch Test entdeckt wurde, weil sie keine Symptome hatte.

Auch der Konrektor der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule, Matthias Zimmerlin, wurde geboostert. Er berichtete von immer wieder auftretenden positiven Fällen in den Lerngruppen, was dazu führe, dass die Kinder in dieser Gruppe dann täglich und nicht nur dreimal die Woche getestet werden müssten. „Aber beim Testen der Schüler vor Ort gibt es keine Probleme“, äußerte Zimmerlin.

Für Bürgermeister Mayer sind die Kindergärten und Schulen derzeit die Hauptinfektionsherde, von dort werde das Virus nach Hause getragen. In den Kindergärten musste bisher dennoch keine Gruppe geschlossen werden. Stolz sind Mayer und Hauptamtsleiter Markus Wannenmacher über den Impfstatus der Gemeindebediensteten: er liege bei fast 100 Prozent.