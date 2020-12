von Holger Hagenlocher

Herr Püthe, das Land stöhnt unter der Corona-Krise. Wie sehr leidet Inpotron unter der aktuellen Situation?

Die Corona-Pandemie betrifft alle, sehr viele Menschen deutlich stärker als mich persönlich oder auch mein Unternehmen. In Bezug auf unsere Auslastung leiden wir nicht. Ansonsten sind wir rein organisatorisch schon sehr betroffen, aber eben zum Glück nicht so sehr wirtschaftlich, obwohl einige unserer Kunden bis zu 50 Prozent Rückgänge verkraften müssen. Für viele unserer Produkte und unsere Märkte spielt Corona glücklicherweise keine große Rolle. Für Inpotron lässt sich sogar sagen, dass wir im Vergleich zum Vorjahr keine Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben.

Das überrascht! Wie kommt das?

Wir entwickeln und produzieren Schaltnetzteile und Stromversorgungslösungen, die zum Beispiel in die Schaltkästen eingebaut werden, die unauffällig an vielen Straßen stehen und mit denen die Internetverkabelung gesteuert wird. Parallel zur Zunahme der Verkabelung wachsen wir. So haben wir in der IT-Kabel-Verteilungswelt mittlerweile einen Marktanteil in Deutschland von stolzen 70 Prozent.

Sie profitieren also von der zunehmenden Digitalisierung?

Ja, natürlich. Die Kabelnetze sind aber nur ein Teil der Erfolgsgeschichte. Unsere Produkte finden sich auch in Beatmungsgeräten, Rollstuhlantrieben oder LED-Beleuchtungen. Dabei gibt es bei uns keine Katalogware. Wir entwickeln die Geräte für alle unsere Kunden individuell entsprechend den jeweiligen Anforderungen.

Das Firmengebäude soll um einen Neubau erweitert werden. | Bild: Feuerstein-Fotografie

Nun haben Sie mitgeteilt, dass Sie mit einem Tochterunternehmen in Chemnitz verschmolzen sind.

Genau. Rückwirkend zum 1. Januar 2020 haben wir unser Chemnitzer Tochterunternehmen Exscitron mit Inpotron verschmolzen. Das Unternehmen hatten wir 2008 in Chemnitz gegründet. Aber jetzt war es Zeit, die Kompetenzen zu bündeln.

Warum ausgerechnet Chemnitz? Ostdeutschland ist in den Augen vieler nicht unbedingt ein Hochtechnologiestandort.

Das täuscht. Bereits nach der Wende haben sich in dieser Gegend mit Siemens und anderen spezielle Elektronikunternehmen angesiedelt. Wir hatten dann die Chance, einen ganzen Mitarbeiterpool zu gewinnen. Spezialisten, die Know-how mitbringen, das für unsere Entwicklung wichtig war. Es ist zwar so, dass der Bodenseeraum sehr schön und einladend ist. Gute Ingenieure finden aber überall Arbeit und für uns machte es deshalb Sinn, diese Mitarbeiter in ihrem Umfeld zu belassen, weshalb wir die Tochterfirma gegründet hatten.

Bis 2028 sollen in Hilzingen rund 400 Menschen bei Inpotron in Hilzingen arbeiten. | Bild: Feuerstein-Fotografie

Und warum dann jetzt die Verschmelzung?

Das hatte vor allem mit der Kommunikation nach innen und nach außen zu tun, bei der wir noch mehr das „Wir“ betonen wollen. Intern wollen wir uns noch mehr als Einheit sehen – und gegenüber unsere Kunden müssen wir dann nicht mehr erklären, warum einmal Inpotron und einmal Exscitron.

Verschmelzungen bedeuten oft, dass Standorte aufgelöst werden

Nein, das ist nicht geplant. Der Standort in Chemnitz soll nicht aufgelöst werden, da wir auch die 13 Mitarbeiter halten wollen, die in letzten Jahren 15 Patente entwickelt haben, von denen wir alle profitieren. So wird auch der Name Exscitron als Technologie fortbestehen. Eine ähnliche kleine Einheit mit fünf Mitarbeitern haben wir übrigens jetzt auch in Wilhelmshaven in einem Innovationszentrum angesiedelt.

Hat dies auch Einfluss auf Ihren Firmensitz am Standort Hilzingen?

Jede erfolgreiche Einheit unterstützt die Entwicklung am Hauptsitz. Wir sind 2008 in unser aktuelles Firmengebäude umgezogen und beschäftigen heute hier 215 Mitarbeiter. Wir wollen den Standort weiter mit einem Neubau ausbauen und planen bis 2028 mit rund 400 Beschäftigten in Hilzingen.

„Es sind die motivierten Menschen, die uns erfolgreich machen“, sagt Hermann Püthe, geschäftsführender Gesellschafter von Inpotron in Hilzingen. Er | Bild: Einsendung inpotron

Das ist fast eine Verdopplung des Personals. Sie haben aber bereits erwähnt, dass gute Ingenieure überall Arbeit finden. Wie schaffen Sie es dennoch, neue Mitarbeiter in den Hegau zu bekommen?

Genau wie die anderen Unternehmen versuchen wir, als möglichst attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Unsere Top-Job Auszeichnung in diesem Jahr mit dem 2. Platz aller Unternehmen in unserer Größenklasse in Deutschland bestätigt uns in unserem Wirken. Ebenso die Auszeichnung der Universität München mit Platz 1 als Zukunftsarbeitergeber im letzten Jahr. Eine prozessorientierte Unternehmensorganisation, die entsprechende Entwicklungspotenziale beschreibt, ein großer Blumenstrauß an Zusatzleistungen, ein faires Gehalt und beste Zukunftsperspektiven mit einem Unternehmensziel, das auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist, lassen uns sehr zuversichtlich in Richtung der Personalgewinnung schauen. Denn letztendlich sind es die motivierten Menschen, die uns erfolgreich machen.

In den letzten beiden Jahren wurden Sie von den Lesern des Fachmagazins Markt & Technik zum Manager des Jahres gewählt. Was können Sie besser als andere und was ist Ihr Erfolgsrezept?

Die Auszeichnung macht mich natürlich ein wenig stolz, da ja hier auch die Unternehmen an sich im Vergleich zueinander von den Lesern bewertet werden und nicht nur die Führungsperson. Ja, wir machen vieles deutlich anders als der Mainstream. Unsere Strategie, uns selber mit dem Kundenerfolg zu bewerten, ist eine ganz andere Sichtweise, wie die eines reinen Produktverkäufers. Wir schaffen Lösungen, genau nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Passgenau ist dieser elektronische Maßanzug, technologisch, kommerziell und natürlich mit einem durchweg nachhaltigen Ansatz. Somit gehen wir auf die Bedürfnisse ein, die durch die Megatrends der Individualisierung, der ökologischen Werthaltigkeit und auch der Digitalisierung geprägt sind. Mein Ziel ist es immer, mit unseren Kunden und Partnern gemeinsame, gute Lösungen zu schaffen. Ich denke, das wird auch mit dieser Auszeichnung ein Stück weit honoriert.