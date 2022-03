von Elisabeth Stauder

Viele Menschen erfüllten die Alpenblickhalle in Schlatt a.R. am vergangenen Freitag und Samstag mit Leben. Dort wimmelte es an diesen beiden Tagen von Menschen, die Notleidende in der Ukraine helfen wollten. Denn die Halle wurde kurzum zur Sammelstelle für allerlei Hilfsgüter. Rund 100 Menschen hatten sich an der Hilfsaktion der Dorfgemeinschaft Schlatt a.R. beteiligt.

„Die Hilfsbereitschaft an den ersten beiden Terminen war überwältigend“, sagte Ortschaftsrat Fabian Zipperer. Am vergangenen Mittwochabend hatte der Ortschaftsrat Schlatt a. R. mit den Schlatter Vereinen beschlossen, eine Hilfsaktion zu starten.

Aktion kaum publik gemacht, schon kommen die Spenden

Am Donnerstag verteilten die Helfer einen Flyer über die Sozialen Medien und warfen ihn in die Briefkästen des Ortes. Am Freitag folgte ein Hinweis über die Presse. Doch keiner der Organisatoren hatte mit einer derart großen Resonanz gerechnet.

Denn bereits am Freitagabend trafen zahlreiche Spendenwillige in der Alpenblickhalle ein. Sie waren nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern kamen auch aus Konstanz, Nenzingen oder Öhningen.

Weiterer Termin Für die Hilfsaktion des Schlatter Dorfgemeinschaft zugunsten der Ukraine gibt es noch einen Annahmetermin am Mittwoch, 9. März, von 17 bis 20 Uhr. Kleidung wird laut den Organisatoren nicht mehr angenommen. Akzeptiert werden nur noch Lebensmittel, Hygieneartikel, Windeln, Taschenlampen und Medikamente. Ansprechpartner: Stefan Jäckle und Rolf Klauser. Jäckle ist unter (0176) 98 62 41 06 erreichbar. Klauser unter (0041) 794 70 98 22.

Für die Helfer war viel zu tun

Für die Helfer galt es, die Sachspenden zu sortieren und in Kartons zu verpacken. Auch dem Gymnasium in Engen konnte man helfen. Dort war in den vergangenen Tagen ebenfalls eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt worden und es lagerten in der Schule noch viele Kartons, die bisher nicht mitgenommen werden konnten.

Spontan erklärte sich die Feuerwehr-Abteilung Hilzingen bereit, die Sachspenden in Engen abzuholen. Denn die Schlatter hatten keine Transportkapazitäten mehr frei. Dann mussten die Spenden aus Engen in Schlatt in die genormten Kartons umgefüllt werden. So gab es in der Alpenblickhalle zwischen alten und neuen Kartons am Samstagnachmittag zeitweise kein Durchkommen mehr.

Helfer kommen auch von auswärts

Bürgermeister Holger Mayer meinte bei seinem Kurzbesuch in der Halle: „Ich komme mir vor wie auf einem Amazon-Umschlageplatz.“ Auch er war vom Ergebnis des Spendenaufrufs positiv überrascht und beeindruckt vom Schlatter Engagement. Unterstützung bekamen die Helfer auch von auswärts.

Auch Bürgermeister Holger Mayer machte sich vor Ort ein Bild von der Hilfsaktion der Schlatter für die Ukraine (v.l.n.r.): Bürgermeister Holger Mayer, Helferin Lisa Stauder, Ortschaftsrat Alexander Stauder, Helfer Armin Stärk und Nico Stauder. Bild: Elisabeth Stauder

So wollte Marc Burbach-Lindenfelser aus Gottmadingen nur seine Sachspenden abgeben. Als er sah, was in der Halle los war, half er spontan für zwei Stunden mit.

Fabian Zipperer. Bild: Elisabeth Stauder

Klaus Stegmaier, der in Schlatt Freunde hat, half den ganzen Nachmittag: „Für so etwas opfere ich gerne den Samstag.“

Klaus Stegmaier. Bild: Elisabeth Stauder

Am Ende des Tages konnte man dann über 750 Kartons, zehn Paletten Wasser, eine Palette Haferbrei und 200 Säcke mit Schlafsäcken, Isomatten und Bettzeug zählen. Hinzu kommt im Laufe der Woche noch die Spende einer Mühle von zwei Paletten Mehl.

Diese Menge an Spenden macht neben den bereits zugesagten kostenlosen Transporten einen weiteren Transport erforderlich. Hier sei man in Verhandlungen mit Speditionen. Ein Kompliment für die Aktion gab es von Jasmin Schleppe aus Mühlhausen: „Ihr machet des echt super.“