von Ingeborg Meier

Mit etwas Verspätung bekommen Hilzingens Bürger noch ein Weihnachtsgeschenk: Zum 1. Januar 2021 wird das 1-Euro-Ticket eingeführt. Das bedeutet: Einzelfahrten mit den Regionalbussen innerhalb der Gesamtgemeinde Hilzingen mit allen Ortsteilen kosten nur noch einen Euro.

Impulse für die Verkehrswende

Damit tritt Hilzingen in die Fußstapfen anderer Kommunen in der Region, die mit verbilligten ÖPNV-Tickets Impulse setzen wollen, das Auto in der Garage stehen zu lassen und lieber den Bus zu nehmen. Aus Sicht von Bürgermeister Holger Mayer ist der öffentliche Personennachverkehr eine zentrale Säule der Verkehrswende. Umso wichtiger sei es, attraktive und bezahlbare Angebote zu schaffen.

Studien zeigten, dass der Fahrpreis im öffentlichen Nahverkehr eine große Rolle spiele und ein günstiger Ticket-Preis immer auch ein Anreiz sei, so Mayer. Er hatte dieses Thema bereits in seiner Wahlkampf-Agenda aufgegriffen. Das Gemeindeoberhaupt sieht bezüglich der Verkehrswende die kommunalen Entscheider in der Pflicht. Die Gemeinde Hilzingen wolle ihren Beitrag dazu leisten, betont er.

Große Alltagshilfe für Senioren

Ganz besonders begrüßt Manfred Hirner, der Vorsitzende des Seniorenrats, das 1-Euro-Ticket: Das Angebot bedeute für viele Senioren eine große Alltagshilfe und mehr Mobilität. „Damit erfüllt sich für uns ein langjähriger Wunsch – auch wenn es augenblicklich nicht die passendste Zeit dafür ist.“ Die älteren Bürger verzichteten wegen der Corona-Pandemie ja gerade möglichst auf Busfahrten.

Die Differenz zum regulären Fahrpreis, der ab dem neuen Jahr 2,60 Euro beträgt, bezahlt die Gemeinde. 10.000 Euro sind dafür vorerst in den Gemeindehaushalt 2021 eingestellt. „Wie alles was neu ist, wird es eine gewisse Anlaufszeit brauchen. Aber ich denke dass das 1-Euro-Ticket bald gut und gerne wahrgenommen wird“, meint Thomas Ruck. Der Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Hilzingen freut sich, dass den Bürgern jetzt ein günstiger und unkomplizierter Tarif zur Verfügung steht.