von Ingeborg Meier

Eine Debatte über die Wahrnehmung eines Vorkaufsrechts für ein Anwesen in der Klostergasse hat im Gemeinderat ein neuerliches Nachdenken über das im Rahmen der Ortskernsanierung geplante Verkehrskonzept für diesen Bereich angestoßen. Das Grundstück hat eine Schlüsselfunktion für die Verkehrserschließung des geplanten Klostergassen-Areals. In diesem Zusammenhang will der Rat in Kürze die definierten Planungsziele für dieses Gebiet auf den Prüfstand stellen.

Kommunen steht ein Vorkaufsrecht zu, wenn sich das betreffend

hex hs hi klostergasse2021dezember

e Grundstück in einem förmlich festgelegten Sanierungs- und städtebaulichen Entwicklungsgebiet befindet. Das gilt auch für Grundstücke mit Gewässerrandstreifen an öffentlichen Gewässern. Beide Bedingungen sind nach Meinung von Wolfgang Frick von der Konstanzer Anwaltskanzlei BFMR bei dem betroffenen Anwesen gegeben: Es grenzt an den Mühlebach. Die Gemeinde hofft, entlang des Baches mittelfristig einen Fußweg anlegen zu können.

Wohnhaus müsste abgerissen werden

Viel wichtiger ist, dass das Grundstück mit seiner Bebauung die vorgesehene Verkehrserschließung im Klostergassen-Areal behindert, das bald für eine Wohnbebauung vermarktet werden soll. Die Planung sieht hier eine fünf Meter breite Straße mit beidseitig je 2,50 Meter breiten Gehwegen vor. Die Straße soll Haupt- und Duchtlinger Straße verbinden. Um dies umsetzen zu können, müsste bei dieser Breite sogar das bestehende Wohngebäude auf dem Grundstück abgerissen werden.

Vorgeschichte Im sogenannten Klostergassenareal hat die Gemeinde schon einmal ein Vorkaufsrecht wahrgenommen – im Sommer 2019 für das Anwesen Hauptstraße 42. Dem offiziellen Ratsbeschluss waren allerdings wegen nicht korrekter Information des Gemeinderats mehrere Verfahrensfehler vorangegangen. Der potenzielle Investor hatte damals die Abwendung beantragt. Heute befindet sich das Anwesen Hauptstraße 42 im Besitz der Gemeinde.

Sinn und Zweck dieser Planung leuchtete kaum mehr einem Rat ein. „Wohnraum zugunsten von Verkehrsflächen vernichten, das geht gar nicht,“ so Michael Jäckle (FW). Sigmar Schnutenhaus (FDP) konnte da nur zustimmen: „Das entspricht nicht dem Geist in unserem Gremium.“ Im Lauf der Diskussion kamen weitere Aspekte zur Sprache, die die Räte zweifeln ließen, ob diese Querverbindung sinnvoll sei: Die geringe Breite der jetzt vorhandenen Brücke, so Fabian Jutt (CDU). Alexander Grambach (FDP) konstatierte, dass man für diese Planung sogar die Schlossmauer ein Stück weit abreißen müsste – der Ärger mit dem Denkmalschutz wäre vorprogrammiert.

Singen Kontroverse Debatte um Gemeinschafts­unterkünfte: Wo die Zuwanderer leben sollen Das könnte Sie auch interessieren

Steffen van Wambeke wies darauf hin, dass der Rat zwar die Interessen der Allgemeinheit wahrnehmen müsse, aber auch die einzelner Bürger. Wie die Wortmeldungen zeigten, waren die meisten Räte derselben Ansicht. Auf der Ratssitzung anwesend waren auch die potenziellen Käufer des Anwesens. Sie legten dar, dass sie seit zehn Jahren in das Haus und das Grundstück enorm viel Geld und Arbeit investiert hätten. Könnte der Kauf nicht von ihnen abgewickelt werden, sähen sie sich in ihrer Existenz bedroht. Bürgermeister Holger Mayer wird jetzt mit den Kaufinteressenten nach einer Lösung suchen. Die Entscheidung, ob die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausüben will, wird bis zum Abschluss der Gespräche vertagt.