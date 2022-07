von Elmar Veeser

„Begegnungen im Museum“ heißt ein Treff, zu dem Menschen aus verschiedenen Nationen zu Kaffee, Tee und Kuchen zusammenkamen, um über alle Sprachbarrieren hinweg ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel der aus dem Donez-Becken stammende 61-jährige Kriegsflüchtling Vadim Sisenko, der in einem kleinen Appartement in Weiterdingen untergekommen ist. Er spricht noch kein Deutsch.

Die junge Pianistin Polina Luniachenko musizierte mit dem Geiger Andreas Schmid im Duett.

Mit Hilfe einer App berichtet er von seiner 18-jährigen Tochter in der Ukraine, um die er sich große Sorgen mache. Die Kommunikation mit seiner Tischnachbarin funktioniert reibungslos, denn Albina Bobko stamm aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Auch sie floh vor den Bomben.

Viele Nationalitäte kommen zusammen

Sie spricht gut Deutsch und erzählt, dass sie in Hilzingen untergekommen sei und in ihrer Heimatstadt als Sprachlehrerin gearbeitet habe. Daneben sitzt Issa Kohrshed aus Al-Hasaka, das unweit der türkischen Grenze im Nordosten Syriens liegt. Zusammen mit seinem Bruder ist er vor dem Krieg geflohen und seit 20 Monaten hier. Derzeit mache er einen Sprachkurs in Singen.

Die gebürtige Russin Olga Gross, die mit einem Deutschen verheiratet ist, steht vorne an der Bühne und lauscht den jazzigen Pianoklängen ihrer Schülerin Polina Luniachenko, die mit dem Geiger Andreas Schmid im Duett musiziert. Sie sei Sprachlehrerin an der Peter-Thumb-Schule hier in Hilzingen und gebe Immigranten der Klassen 5 bis 10 Deutschunterricht.

Die Brüder (von links) Rabee Abou Hassoun, Nader Abou Hassoun und Ravad Abou Hassoun unterhielten die Gäste mit syrischer Volksmusik.

Sie liebe ihren Job, denn schließlich öffneten Kinder unser Herz, wie sie prosaisch sagt. Doch gebe es natürlich auch Probleme, das wolle sie nicht verhehlen, insbesondere bei manchen Älteren, die durch Erlebnisse vorbelastet seien. Als der Auftritt beendet ist, bittet die Sprachlehrerin Polina zu sich. Sie gehe in die 9. Klasse, wie die 15-jährige Pianistin erzählt. Seit ihrem siebten Lebensjahr spiele sie Klavier und ja, Musik sei eines ihrer Lieblingsfächer.

Als sich Vadim wieder auf den Weg nach Weiterdingen macht, betont er, dass dieser Nachmittag ihm gut getan habe, und seine Äuglein blitzen froh.