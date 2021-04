von Edi Graf

Daniela Geier-Mamuya ist in Singen am Hohentwiel geboren und in Hilzingen aufgewachsen. Vor zehn Jahren ist die 56-jährige gelernte Schnittmacherin von Deutschland nach Tansania gezogen, wo sie mit ihrem afrikanischen Mann Elbariki Mamuya in Arusha ein Safari- und Lifestyle-Unternehmen aufgebaut hat. Derzeit stehen die Landcruiser von „Mamuya Safaris“ still, das Gästehaus bleibt leer und statt Safaritouren produziert das Unternehmen Backsteine.

Daniela Geier-Mamuya und ihr Mann Elbariki Mamuya. | Bild: Edi Graf

Not macht erfinderisch, dachte sich Elbariki Mamuya, als nach Beginn der Pandemie im April 2020 die Gäste ausblieben. „Das Jahr 2020 wäre für uns sehr gut gewesen“ erinnert sich seine Frau Daniela, „auch durch die CMT in Stuttgart.“ Von Januar bis März hatte Mamuya noch ein Dutzend Safaris in die Serengeti und den Ngoro-Ngoro-Krater geführt, durch die Pandemie blieben nach der Regenzeit ab Juni nahezu alle Gäste aus, gerade mal drei Safaris fanden noch statt.

Backsteine als zweites Standbein

Der 48-jährige Safarileiter hatte sich, um nicht ausschließlich vom internationalen Tourismus abhängig zu sein, schon länger ein zweites Standbein aufgebaut. Angeregt durch den Bau seines Backsteinhauses am Stadtrand von Arusha hat der Tüftler eine Maschine für die Herstellung von Backsteinen konstruiert. Das grüne Ungetüm steht dort, wo sonst die Gäste ihren Sundowner genießen, unter Planen und Dächern türmen sich meterhoch leuchtend rote Backsteine.

Leuchtend rote Backsteine türmen sich auf dem Grundstück von „Mamuya Safaris“ in Arusha. | Bild: Gody Mamuya

Elbariki Mamuya hat mit seiner Backsteinproduktion Arbeit für fünf Leute aus seiner Crew geschaffen, sein Neffe Godbless, der sonst als Driver-Guide arbeitet, hat die Aufsicht. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Das Grundmaterial aus Erde, Flusssand und Asche wird mit Lastwagen von Firmen aus der Umgebung angeliefert, das Erdgemisch in einem Sieb verfeinert, bevor einer der Mitarbeiter das Material mit Wasser vermischt und in den Trichter der Maschine füllt.

Der am Ende der rotierenden Presse entstehende rohe Lehmquader gelangt über eine Rollenlaufbahn zu den Schneidedrähten, mit deren Hilfe ein weiterer Mitarbeiter die rechteckigen Backsteine formt.

50.000 Steine pro Saison

Als Brennmaterial verwendet der umweltbewusste Safariunternehmer kein Holz, sondern Pumba, den Abfall der regionalen Reisgewinnung. Nach der Trockenlagerung der Steine wird der einwöchige Brennprozess bei 1000 Grad rund um die Uhr bewacht. „Saisonal kommen so an die 50.000 Backsteine zum Verkauf“, erzählt Daniela Geier-Mamuya, „außer in der Regenzeit, da steht die Produktion still.“

Zur Person: Daniela Geier-Mamuya Daniela Geier-Mamuya lebt seit zehn Jahren mit ihrem Mann Elbariki Mamuya am Stadtrand von Arusha im Nordosten Tansanias – am Fuße des Mount Meru und rund 80 Kilometer vom Kilimanjaro entfernt. Die heute 56-Jährige und der Tourismusmanager und freiberufliche Reiseleiter lernten sich 2005 bei einer Safari kennen. Daniele Geier-Mamuya wurde in Singen geboren und ist in Hilzingen aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung zur Schneidermeisterin arbeitete sie zunächst als Modellmacherin bei verschiedenen bekannten Modeunternehmen in München und später in Tübingen.

Die Kunden sind Menschen aus ganz Tansania. „Im Süden ist der Backsteinbau nahezu unbekannt.“ Bis in die Küstenmetropole Dar-es-Salaam und in die Hauptstadt Dodoma werden die Mamuya-Backsteine geliefert. „Langsam, pole, pole findet sich ein Markt“, freut sich Daniela und ist zuversichtlich, die Pandemie auf diese Weise wirtschaftlich zu überstehen.

Mit ihrem Mann und seinem 14-jährigen Sohn Nolan setzt die Hilzingerin auf Selbstversorgung: „Wir haben ein Grundstück um unser Haus herum, und können unser Gemüse selbst anbauen.“ Neu angeschaffte Hühner sorgen für eigene Eier. „Den Überschuss können wir in den kleinen Supermärkten verkaufen.“

Ehemaliger Präsident leugnete Corona

Und wie erlebt die Designerin für afrikanischen Schmuck die Corona-Situation in Tansania? „Da unser mittlerweile verstorbener Präsident John Magufuli die Existenz von Corona in Tansania geleugnet hat, war nichts bekannt über Krankheits- oder Todesfälle“, erzählt sie.

Inzwischen hat die neue Präsidentin Samia Suluhu Hassan Schutzmaßnahmen verordnet. „Wir schützen uns außerhalb des Hauses mit Gesichtsschutz“, sagt Daniela. „Wir sind bis jetzt alle gesund und hatten weder in der Familie noch im Bekanntenkreis einen Krankheitsfall.“

Jetzt beginnt die große Regenzeit

Trotz des Erfolgs der Backsteinproduktion hofft Daniela Geier-Mamuya, dass sich die Situation bis zum Sommer entspannt und Fernreisen möglich macht. Aktuell sind für die kommende Saison gerade mal drei Safaris von geimpften Gästen bestätigt.

„Zum Glück haben nur wenige Kunden die Reise ganz storniert, sondern auf 2022 verschoben“. In Arusha beginnt jetzt die große Regenzeit. Es regnet nachts und in den frühen Morgenstunden ohne Unterlass. Für ihr Mamuya Safaris bleibt es weiterhin eine Dürrezeit.