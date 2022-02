Der Hilzinger Zahnarzt Sigmar Schnutenhaus ist jetzt Professor an der Universität in Ulm. Schon sein Studium der Zahnmedizin hatte er an der Hochschule absolviert. 1991 hatte er es abgeschlossen, drei Jahre später folgte die Promotion. Als außerplanmäßiger Professor kehrte er im vergangenen Jahr an die Uni Ulm zurück.

Gleichzeitig praktiziert er in seinem Zentrum für Zahnmedizin in Hilzingen weiter. „So kann ich in Zusammenarbeit mit einer Uni klinische Forschungen in der Praxis durchführen“, erklärt Schnutenhaus. Denn in der Zahnmedizin habe es viele Entwicklungen gegeben. Ohne eine Anbindung an eine Hochschule sei keine Forschung in diesem Bereich möglich.

Nicht nur anwenden, sondern auch entwickeln

Wissenschaft habe ihn schon immer interessiert: „Ich wollte aber nicht nur anwenden, was andere machen. Mein Wunsch war es, in der Entwicklung mit dabei zu sein.“ Zahnersatz durch Implantate sei schon seit 50 Jahren ein wichtiges Thema. Seither habe sich viel getan, aber der aktuelle Forschungsbedarf habe sich verändert.

Schnutenhaus beschäftigt etwa die Frage, wie man die Digitalisierung stärker in die Versorgung der Patienten einbringen und Abläufe und Materialien beim Zahnersatz optimieren kann. 1998 eröffnete er in Hilzingen seine erste Praxis und absolvierte nebenbei ein Master-Studium in Implantologie und Parodontologie.

Schon seit 2010 zeitweise in Ulm

Ab 2010 war Schnutenhaus externer Mitarbeiter der Uni Ulm. Er schrieb Publikationen und hielt Vorlesungen. Er gab Vorträge in Europa, Hongkong, New York und Singapur. Diese Vorträge, die Veröffentlichungen und die Lehrtätigkeit waren die Voraussetzung dafür, dass er jetzt eine Professur erhielt.

Die Zusammenarbeit und der Austausch mit Mitarbeitern der Uni Ulm sei bereichernd und fließe in seine klinischen Forschungen mit ein. „Ich habe noch tausend Ideen, wie Wissenschaft eingesetzt werden kann, um Nutzen für die Patienten zu bringen“, erklärt der 56-Jährige. Es sei sein Ziel, mithilfe der wissenschaftlichen Erkentnisse Patienten effizient zu behandeln und Implantate zu einer erschwinglichen Standartversorgung zu machen.