Gerade macht sich in Hilzingen überall Betriebsamkeit bemerkbar. Zur Freude des ganzen Ortes steht nach mittlerweile zweijähriger Corona-Pause das Kirchweih- und Erntedankfest vor der Tür. In die Vorbereitungen und die Durchführung des im ganzen Hegau beliebten Traditionsfestes sind erneut rund tausend Leute eingebunden. Los geht es am Freitag, 14. Oktober.

Zweihundert von ihnen sind im und um das Festzelt auf den Beinen. Der Festwirt dort ist der Musikverein Hilzingen. Für ihn laufen die Vorbereitungen auch in diesem Jahr ganz routiniert ab. Die Musiker haben sich nämlich trotz Pandemie auch 2021 und 2022 auf das Fest eingestellt. „Schließlich wusste man ja im Frühjahr der beiden vergangenen Jahre nie, ob es im Oktober eine Kirchweih gibt oder nicht“, sagt Michael Jäckle.

Der Musiker-Vorsitzende führt an, dass bereits immer im Januar die Profi-Bands und das Festzelt gebucht, im Frühsommer dann die Lieferanten kontaktiert werden müssen. Jäckle ist glücklich, dass die Vorbereitungen jetzt nicht wieder in das Leere laufen – obwohl, ein kleines bisschen nervös sei er schon, ob nicht doch noch ganz zum Schluss mit Hygiene-Auflagen oder Restriktionen zu rechnen sei.

Was Jäckle darüber hinaus beschäftigt sind die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise. „Die müssen wir in unsere Kalkulation mit einbeziehen.“ Die Besucher werden für die Halbe Bier und die Schlachtplatte zu seinem Bedauern wohl etwas tiefer in den Geldbeutel greifen müssen.

Das gehört mit zum Kirchweihtreiben Die Kirchweih-Eröffnung am Freitag, 14. Oktober um 19 Uhr. Der große Flohmarkt an den Hegau-Hallen am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Oktober, von 8 bis 18 Uhr. Eine Fahrzeug- und Geräteschau gibt es ab Samstag, 13 Uhr, den sonntäglichen Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche. Die Hilzinger Kunstausstellung mit Werken von Helmut Schlichterle, Susanne Lubach und Joachim Schweikart öfnet ab Sonntag, 10 Uhr. Und der absolute Publikumsliebling, der Kirchweihmarkt am Sonntag lädt ab 11 Uhr und am Montag, 16. Oktober, ab 10 Uhr ein. Dazu gibt es einen großen Vergnügungspark auf dem Festplatz. Alle Programm-Infos sind unter www.hilzingen.de abrufbar.

Ein Oldtimer-Corso am Kirchweih-Samstag bietet wieder eine große Attraktion beim Hilzinger Traditionsfest. | Bild: Ingeborg Meier (Archiv)

Probleme, die benötigten Helfer zu finden, hatten die Musiker nicht. .“Wir freuen uns schließlich alle absolut auf das Fest“, sagt der Musiker-Chef. „Zum MV gehört die Kirchweih“. Aber das gelte ja für den ganzen Ort.

Für den Bürgermeister eine Premiere

Dieser Aussage kann Bürgermeister Holger Mayer nur zustimmen. Seit zweieinhalb Jahren im Amt, wird er jetzt das Fest zum ersten Mal in offizieller Funktion mitfeiern. Er bemerke überall eine Riesen-Vorfreude, meint er und schließt sich bei dieser Aussage ein.

Emsigkeit herrscht auch im Kirchenkeller. Hier entstehen gerade die Mosaikbilder aus Samen, Gewürzen und Früchten für den prachtvollen Erntedankschmuck in der barocken Peter-Thumb-Kirche. Die Vorlagen für die Altarbilder stammen wie schon in den vergangenen 55 Jahren von Agnes Weber-Lorenzet. Sie freut sich, dass bei den diesjährigen Motiven eine biblische Gestalt in den Mittelpunkt gerückt wird, die sonst nicht viel Beachtung finde: Josef, der Gemahl Marias und treue Hüter des Glaubens.

Unter die vielen bis zu hundert Jahre alten historischen Fahrzeuge am Oldie-Treffen und der Oldtimerparade mischen sich in diesem Jahr auch einige aufsehenerregende jüngere Modelle aus den 1970-er Jahren. Der Organisator Jörg Seeger zählt hier zwei Lotus-Fahrzeuge, den Supersportwagen Ford GT und mehrere Renngespanne auf.