von Ingeborg Meier

Ausreichend Wohnraum für die Anschlussunterbringung Geflüchteter (und ihrer im Zuge des Familiennachzugs in Deutschland eingereister Familienangehöriger) ist in Hilzingen durch Ankauf oder Anmietung von Immobilien nicht zu beschaffen. Während der letzten beiden Jahre entrichtete die Gemeinde deshalb für jeden ihr zugewiesenen Asylbewerber, den sie nicht unterbringen konnte, eine Fehlbelegerabgabe in Höhe von knapp 330 Euro monatlich. Dies widerspricht allerdings schon seit längerem dem politischen Willen des Gemeinderats. Er möchte das Gemeindesoll erfüllen. Deshalb beauftragte das Gremium die Verwaltung, die Konditionen für Containern-Unterkünfte zu klären.

Geeignete gemeindeeigene Grundstücke für Container-Standorte gibt es in Riedheim am Sportplatz und in Schlatt am Randen nahe der Alpenblickhalle. Letzteres hat die Gemeindeverwaltung als möglichen Standort bereits baurechtlich mit positivem Ergebnis geprüft. Die geschätzten Netto-Mietkosten für zwanzig Personen, auf Basis einer zweijährigen Mitdauer, würden ohne die notwendigen Bauarbeiten und die Bodenplatten bei knapp 300.000 Euro liegen.

Appelle im Amtsblatt haben Wirkung gezeigt

Die Unterbringung in Containern sei allerdings das allerletzte Mittel, erklärte Bürgermeister Holger Mayer. Man wolle weiterhin die Flüchtlinge dezentral in Wohnungen und Häusern auf die Hilzinger Teilorte verteilen. Appelle im Amtsblatt haben Wirkung gezeigt: Zwei weitere Wohnungen konnte die Verwaltung anmieten. „Wir benötigen aber dringend mehr Wohnraum„, so der Bürgermeister und hofft auf weitere Angebote. Eine Million Euro ist für die Schaffung von Anschlussunterbringungen im Haushalt eingestellt.

Derzeit sind in Hilzingen nach Angaben der Integrationsmanagerinnen Maryia Lohvina und Sarah Pawlitzek 144 Geflüchtete – vorwiegend anerkannte Asylbewerber – untergebracht. In den kommenden Monaten muss die Gemeinde damit rechnen, für weitere 58 Personen Wohnraum bereitstellen zu müssen.