von Ingeborg Meier

„Überraschung“ hieß es für die Mitarbeiter in den Hilzinger Kindergärten. Anlässlich des bundesweiten Tages der Kinderbetreuung fanden an diesem Tag trotz der Corona-Pandemie überregional viele Aktionen statt, um den Fachkräften und Pflegepersonen den kindertageseinrichtungen für deren Arbeit zu danken – auch in Hilzingen.

Die Kindergartenbeauftragte Jasmin Dold und Bürgermeister Holger Mayer hatten mit dem Gesamtelternbeirat eine trägerübergreifende Dankes-Aktion organisiert. Viele Kinder waren gemeinsam mit ihren Eltern kreativ gewesen und hatten für ihre Erzieherinnen und Erzieher mit Begeisterung eine liebevolle Botschaft gebastelt, die sie an den Kindergärten platzierten. So sagten die Kleinen im Kindergarten Zum Staufen zum Beispiel ihren Erzieherinnen mit einem großen, am Zaun angebrachten Plakat „Dankeschön“.

Der Rathauschef zeigte sich ausdrücklich stolz auf die Arbeit der Einrichtungen und lobte den Einsatz und das Engagement, insbesondere auch aktuell in der Pandemie-Zeit mit ihren großen Herausforderungen. Jasmin Dold überreichte den Kindergarten-Mitarbeitern als Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung Karten, in denen ihnen die Gemeinde Hilzingen ihren Dank ausspricht, und eine kleine Stärkung für die nächsten Team-Besprechungen.

„Erzieherinnen und Erzieher leisten eine wichtige Arbeit in unserer Gesellschaft. Die frühkindliche Bildung hat immer mehr an Stellenwert gewonnen und das ist auch gut so. Dadurch sind die Anforderungen an den Beruf enorm gewachsen. Die pädagogischen Fachkräfte sind echte Multitalente: Sie sind Vertrauenspersonen, Spielkameraden, Tröster und Vorbilder zugleich“, betonte die Kindergartenbeauftragte.

Die Mitarbeiter der kirchlichen Kindergärten überraschte die Pfarrgemeinderätin Claudia Mutschler mit kleinen Körbchen voller Leckereien.

Die Aktion: Der Tag der Kinderbetreuung wurde 2012 ins Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr regelmäßig statt.