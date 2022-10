von Ingeborg Meier

Von hunderten Zuschauern beobachtet, führte die Abteilung Hilzingen der Freiwilligen Feuerwehr Hilzingen ihre traditionelle Hauptprobe am Kirchweih-Samstag durch. Verstärkung erhielt sie von der Feuerwehr-Abteilung Riedheim. Mit im Einsatz war auch das DRK Hilzingen. Die Freiwillige Feuerwehr Rielasingen-Worblingen rückte zur Personenrettung mit ihrer Drehleiter an. Mit dieser Drehleiter ist eine Personenrettung selbst aus dem fünften Stock eines Gebäudes möglich. Ganz so hoch ging es bei der Übung nicht hinauf: Übungsobjekt war das ehemalige, nun leerstehende Feuerwehr-und DRK-Gebäude in der Kerngemeinde.

Das war die der Planung und Übung zu Grunde liegende Annahme: In der DRK-Garage komme es bei Abbrucharbeiten im ehemaligen Feuerwehrhaus zu einer Verpuffung. Es entstehe ein Brand, der auf das ganze Gebäude überzugreifen drohe. Den Personen im Haus sei die Flucht wegen der starken Rauchentwicklung über das Treppenhaus nicht möglich.

Jean-Pierre Müller, Kommandant der Gesamtwehr Hilzingen, und sein Singener Kollege Mario Dutzi, der die Übungsbesprechung vornahm, freuten sich über das große Interesse der Bevölkerung. Öffentlichkeitsarbeit sei enorm wichtig – auch im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung, betonten beide. Mit dieser gut ausgearbeiteten, den Zuschauern von Markus Eder erklärten Übung habe die Abteilungswehr sich und ihre Leistungsstärke publikumswirksam präsentieren können, konstatierte Müller. Darüber hinaus habe man gesehen, dass auch die überörtliche Zusammenarbeit der Feuerwehren sehr gut funktioniere. „Eine gelungene Jahresprobe“, so Müller.

Lob vom Singener Kommandanten

Dickes Lob gab es vom Singener Kommandanten Mario Dutzi für die Einsatzleiter Tobias Springmann und Marius Weigel und ihre Mannschaft. Die Hilzinger Feuerwehr sei materiell und personell stark. Was sie hier gezeigt habe sei – natürlich mit den notwendigen Zugeständnissen an eine Show-Übung – eine feuerwehrhandwerklich, technisch und feuerwehrorganisatorisch vorbildliche Übung gewesen.