Der etwas andere Urlaubstag in München – dicht an dicht mit dem deutschen Nationalteam: Thomas Müller spielt lachend mit dem Handy, Bayern-Kollege Jamal Musiala nimmt angeregt Anteil. Der in Tennenbronn aufgewachsene Christian Günter blickt lächelnd herüber und weckt heimatliche Gefühle. Ilkay Gündogan geht mit etwas Distanz zu den Kameraden im Gespräch mit Betreuern am Ende des Trosses im idyllischen englischen Garten, der grünen Lunge von München.

Video: Bittlingmaier, Albert

Nun, mentale Vorbereitung auf ein wichtiges EM-Spiel und Teamspirit könnte auch anders gehen. Die deutsche Nationalmannschaft hat aber einen Plan. Nicht, erst seit sich das Team durch einen beeindruckenden Sieg gegen Portugal bei der Europameisterschaft zurückmelden konnte. Zum festen Programm am Spieltag gehört, wie vor der Begegnung gegen Frankreich, ein kurzer Spaziergang durch ein kleines Stück Natur des englischen Gartens.

Da geht eine Mannschaft mit einem Gesamtmarktwert von fast einer Milliarde Euro. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Fast unbemerkt waren die Kicker vom Nebenausgang des Hilton-Hotels ins Freie geschlichen. Einige der anwesenden Fernseh-Reporter und Kameraleute haben dann doch die kleine Karawane des Starensembles entdeckt. Selbst mit von der Partie nährt dies die Motivation, mit dem ZDF-Kameramann um die Wette zu hasten und leicht außer Puste zu geraten, um ein paar Aufnahmen samt Video aus besserer Perspektive machen zu können. Einig sind wir uns, durch die nötigen Umwege für ein einziges Mal mehr und schneller gelaufen zu sein als jeder einzelne der hochbezahlten Nationalspieler, deren Gesamt-Marktwert fast eine Milliarde Euro beträgt.

Sie sind beim Spiel Deutschland gegen gegen Ungarn heute Abend in der Münchner Allianz-Arena mit von der Partie und freuen sich schon mächtig darauf: (von links) Jochen Hoffmann, Georg Batovanja, Rainer Schatz und Marc Sailer. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Gut möglich, dass sich heute vier Hilzinger durch den Insider-Tipp dem deutschen Team an die Fersen heften. Sie ergatterten einige der wenigen Tickets für das Spiele Deutschland gegen Ungarn. Es herrscht große Vorfreude. „Ich habe die Karten schon im August 2019 beim UEFA-Verband bestellt und über eine Verlosung erhalten. Damals konnte ich nicht wissen, dass die EM um ein Jahr verschoben wird“, sagt Marc Sailer. Jochen Hoffmann und Rainer Schatz verfolgten schon das Frankreich-Spiel in der Münchner Allianz-Arena. Sie werden dort genauso nochmals aufschlagen wie nun auch Georg Batovanja als Vierter im Bunde. „Die Sicherheitsvorkehrungen bewältigten wir gut, aber ich musste mich wegen Problemen mit der elektronischen Bestätigung drei Schnelltests unterziehen, auch unterwegs“, berichtet Jochen Hoffmann.

Die Nationalspieler bei ihrer kleinen Runde im idyllischen englischen Garten. | Bild: Bittlingmaier, Albert

„Wir machen zusammen öfter solche sportliche und andere Unternehmungen“, schildert er und verrät sein Erfolgsgeheimnis, wie er rare Tickets erhascht. „Ich versuche, möglichst viele Anfragen zu starten, da muss in Absprache die ganze Verwandtschaft und der große Bekanntenkreis herhalten“, so Hoffmann. „Bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land bestellten wir Tickets im Wert von 96.000 Euro. Wissend, dass die hundertfach überbucht waren. Am Ende haben wir elf Karten für Spiele erhalten“, berichtet er.

Großer Zusammenhalt in Hilzingen

Die Hilzinger Fußballfamilie sei durch einen großen Zusammenhalt geprägt. „Begonnen haben unsere Aktivitäten mit dem Spaß-Sechskampf mit Kultcharakter. An den Disziplinen Billard, Tischkicker, Darts, Elfmeterschießen, Basketballkorb-Werfen und Minigolf machten zuletzt 78 Teilnehmer mit, bevor wir coronabedingt pausieren mussten“, schildert Rainer Schatz. Alle vier erwarten einen klaren deutschen Sieg gegen Ungarn. Sie reisen mit dem Auto. Eine Fahrt mit dem Zug kann für Überraschungen sorgen. So als bei der eigenen Heimfahrt Tipp-Kollege die Hebel der Lok bedient: „Ah, der Loki fährt den Neigezug – rasant, aber elegant – wie auf Schienen.“