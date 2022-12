von Elmar Veeser

Die alljährlich in der Pfarrkirche St. Mauritius in Weiterdingen stattfindende vorweihnachtliche Adventsandacht hat immer ein besonderes Flair. Dies liegt in erster Linie an der musikalischen Umrahmung, aber auch an den meditativen Texten und nicht zuletzt am abschließenden Beisammensein vor der Kirche.

Dort steht man dann dicht an dicht, wärmt sich am prasselnden Holzfeuer und genießt den dampfenden Glühwein. Auch in diesem Jahr war der Andrang zur Adventsandacht groß und die Atmosphäre dank der brennenden Kerzen in jeder Bankreihe, die den Kirchenraum in ein dämmriges, warmes Licht tauchten, eine sehr schöne.

Musikverein und Chor im Wechsel

Der Musikverein Weiterdingen und die Chorgemeinschaft Duchtlingen-Weiterdingen wechselten sich in ihren musikalischen Vorträgen ab und hatten, Zufall oder nicht, beide „The Rose“ im Programm, ein bitter-süßes Liebeslied, das durch die Interpretation von Bette Midler international bekannt wurde. Die Chorgemeinschaft überraschte mit populären Spirituals, wie etwa „Go, tell it to the mountain“ und „Lord, I want to be a christian“.

Auch der MV bediente sich am populären US-amerikanischen Liedmaterial und führte eine mitreißende Instrumentalversion von „The sound of silence“ des Gesangsduos Simon und Garfunkel auf, bei der viele der Zuhörer im Rhythmus der Musik mit den Füßen wippten.

Wann fängt Weihnachten an?

Der Leiter der katholischen Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen, Pfarrer Thorsten Gompper, trug zwischen den musikalischen Darbietungen Meditationstexte vor, darunter auch Gedichte, wobei eines den Titel „Wann fängt Weihnachten an?“ trug. Darin heißt es: „Wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht – Geborgenheit, helles Leben verspricht, und du zögerst nicht und gehst darauf zu, so wie du bist, dann, ja dann, fängt Weihnachten an.“

Ortsvorsteher Egon Schmieder bedankte sich zum Schluss bei allen Beteiligten und freute sich zudem in seiner Funktion als Vorsitzender des Kirchenbau-Fördervereins St. Mauritius über den mit Geldscheinen gefüllten Spendenkorb.