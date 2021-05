Alle reden von E-Mobilität. Doch wie ist es, tatsächlich mit einem elektrischen Auto unterwegs zu sein? Den Praxistest konnte nun Petra Vogt aus Hilzingen machen. Sie hat beim Jahresrückblicksrätsel der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen für das Jahr 2020 teilgenommen und ein Wochenende mit einem E-Auto gewonnen.

Den Preis, der mit dieser freudigen Überraschung verbunden war, hat Vogt nun kürzlich eingelöst – und war mit dem elektrisch betriebenen VW Golf, den der Energieversorger Thüga zur Verfügung gestellt hat, in der Region unterwegs. Mit dabei war ihr Mann Helmut. An einem Tag seien sie mit dem E-Fahrzeug nach Lindau gefahren und am anderen Tag an den Titisee. Jeder der beiden Ehepartner hat einen Tag das Fahrzeug gesteuert.

Ein wunderbares Fahrgefühl

Wie ist der Eindruck? „Zum Fahren ist das wunderbar, es hat richtig Spaß gemacht“, berichtet Petra Vogt über ihre Erfahrungen. Die Beschleunigung, die viele E-Auto-Fahrer rühmen, sei auch tatsächlich toll gewesen. Und speziell auf dem Weg nach Titisee hätten sie das Auto auch gefordert, erzählt die Hilzingerin. Da seien sie nicht auf den normalen Bundesstraßen unterwegs gewesen, sondern über Land gefahren – und damit auch über Berg und Tal. Auch mit dem Automatikgetriebe, das E-Autos eigen ist, seien sie gleich gut zurecht gekommen.

Das Laden des Fahrzeugs sei leicht gewöhnungsbedürftig gewesen. Da müsse man sich im Vorfeld kundig machen, wo welche Ladesäule zu finden ist, lautet ihre Erfahrung. Eine Ladekarte hat die Thüga natürlich mitgeliefert. Doch je nachdem, an welcher Ladesäule man landet, fließe der Strom unterschiedlich schnell – mit verschieden langen Ladezeiten. Vogt hat auch einen Vorschlag, um das Laden für Elektro-Fahrer übersichtlicher zu machen: „Es wäre toll, wenn an den Benzintankstellen auch Strom fließen würde.“

Probesitzen im Elektro-Auto: Petra Vogt hat im Fahrersitz schon einmal Platz genommen. Karl Mohr blickt durch die Beifahrertür. | Bild: Christel Rossner

40 Ladesäulen betreibt die Thüga selbst, erklärte Gabriele Müller, Pressereferentin der Thüga, bei der Fahrzeugübergabe. Und Karl Mohr, Leiter des Kundencenters, erklärt, dass diese Ladestationen zum Verbund Ladenetz gehören. Die einzelnen Ladeverbünde würden die Beträge untereinander verrechnen, so Mohr. Mit einer Ladekarte kann man deutschlandweit und auch im Ausland sein Fahrzeug aufladen. Doch ohne eine Ladekarte gehe das nur an größeren Ladesäulen, die auch EC-Karten akzeptieren würden, so Mohr.

Ein E-Auto kann auch selbst Strom erzeugen

Das Auto, das Petra Vogt und ihr Mann nun ausprobieren konnten, zeigt, dass E-Autos Strom nicht nur tanken, sondern auch selbst erzeugen können. Sobald der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nehme, funktioniere das, wenn die Funktion eingeschaltet ist, erklärt Mohr. Das Prinzip heißt Rekuperation, das Wort bedeutet, dass der Motor im Prinzip wie ein Generator funktioniert.

Bei der Thüga hat man schon einige Erfahrungen mit E-Mobilität gesammelt. Fünf reine E-Fahrzeuge gehören zur Flotte des Unternehmens und ein Hybridfahrzeug, sagt Mohr. Ansonsten sei man mit Gasfahrzeugen unterwegs, erklärt Müller. Die Energie dafür komme aus eine Biogasanlage bei Kißlegg, die mit Speiseresten betrieben werde.