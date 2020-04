Plötzlich war es weg. Wann und wie genau, weiß niemand. Unbekannte haben, wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, zwischen 16. März und 1. April ein Viasis-Geschwindigkeitsmessgerät im Wert von rund 1000 Euro entwendet.

Das Gerät war an der Schlossmauer in der Hauptstraße angebracht. Zeugenhinweise an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. (07731)1437-0.