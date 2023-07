Die Freude war bei Kindern und Eltern gleichermaßen groß: Im Januar sind die Kinder in den neugebauten katholischen Kindergarten St. Mauritius in Weiterdingen eingezogen. Wie wohl sich die Kinder hier fühlen, zeigten sie bei der Mitgestaltung der offiziellen Einweihung des neuen Kindergartens in der Gemeinde. Beim vom Musikverein Weiterdingen musikalisch begleiteten Festakt feierten Klein und Groß den Tag der offenen Tür bei besten Wetter. Pfarrer Thorsten Gompper segnete das neue Gebäude.

Weg zum Neubau war nicht einfach

Keinen Zweifel ließen alle am Bau Beteiligten, dass man auf den neuen Kindergarten stolz sein könne. „Für Weiterdingen geht heute ein großer Wunsch in Erfüllung“, sagte Ortsvorsteher Egon Schmieder. In den Redebeiträgen wurde unterstrichen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen de Gemeinde, die 86 Prozent der Baukosten bezahlt, dem kirchlichen Träger, dem Architekten, den Handwerkern und dem Erzieherinnen-Team unter der Leitung von Katrin Schwarz geklappt habe – obwohl der Weg zum Ziel nicht einfach gewesen sei.

Bereits vor sechs Jahren sei der Standort für die Einrichtung festgelegt worden, sagte Hilzingens Bürgermeister Holger Mayer. Der alte Kindergarten und die Pfarrscheue mussten hierfür dem Neubau weichen, die Kleinen zogen übergangsweise in die ehemalige Schule. 2020 geriet man dann in die wohl schwierigste Bauphase, so der Rathauschef: Corona, gestörte Lieferketten, Preissteigerungen, Inflation, Energie-Krise, Materialknappheit. „Wir haben die Herausforderungen gemeistert und sind zeitlich und finanziell sehr gut durch dieses Projekt gekommen“, freute sich Mayer.

Das bietet der Kindergarten Der neu gebaute Kindergarten St. Mauritius ist auf zwei Gruppen ausgelegt. Das Grundstück ist groß genug, um bei Bedarf anbauen zu können. Der große Bewegungsraum mit angeschlossener Catering-Küche kann multifunktional für viele Anlässe genutzt werden – und wurde dies bereits auch: Die jüngste Gemeinderatssitzung fand hier statt. Bestens mit Spielgeräten ausgestattet ist auch das Außengelände. Es gibt sogar eine Bobbycar-Rennbahn.

Der neue Kindergarten: Geräumig, hell und bestens ausgestattet. | Bild: Ingeborg Meier

Martin Frei, Chef des gleichnamigen Architektur-Büros in Radolfzell, sei eine Punktlandung gelungen, sagte der Bürgermeister. Denn: Seine Kostenberechnung belief sich 2017 auf 3,5 Millionen Euro. An tatsächlichen Kosten seien nun 3,75 Millionen Euro angefallen – eine Kostensteigerung von gerade einmal sechs Prozent. Die Arbeitsvergaben für die größten Gewerke hätten glücklicherweise bereits vor der Pandemie stattgefunden, erklärte Frei.

Räume werden Bedürfnisse der Kinder gerecht

Mit dieser Investition unterstreiche die Gemeinde ein weiteres Mal ihre Familienfreundlichkeit, so Mayer. Die zweigruppige Einrichtung verbessere die Betreuungssituation in Hilzingen erheblich. Kinder bräuchten für das Heranwachsen Räume, die speziell für sie gebaut und ausgestattet seien, betonte Gompper. Mit dem Neubau sei man für die kommenden Herausforderungen in der Kinderbetreuung sehr gut aufgestellt. Ihm stimmte der für das Raumkonzept mitverantwortliche Fachberater für Kindertageseinrichtungen Bernd Pantenburg vom Caritasverband des Erzbistums Freiburg zu. Das Haus sei gelungen, die Räumlichkeiten würden den Bedürfnissen kleiner Kinder gerecht.