Hilzingen vor 2 Stunden

Gemeinsam Hilzingen gestalten: Bürgermeister Holger Mayer lädt zum Bürger-Workshop in den Schlosspark ein

Thema der Veranstaltung am Freitag, 2. Oktober 2020, in Hilzingen ist die Schlossparkmauer mit Neugestaltung des Eingangs am Bürgerbüro.