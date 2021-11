von Ingeborg Meier

Die Sitzung des Hilzinger Gemeinderats am Dienstag, 30. November, findet ausnahmsweise in der Wiesentalhalle in Weiterdingen statt. Nicht, weil es dabei wichtige, diesen Teilort betreffende Themen zu behandeln gäbe – sondern um den Jahrestag der Eingemeindung der damals selbständigen und wohlhabenden Gemeinde vor 50 Jahren im passenden Rahmen zu würdigen.

Finanzielle Zuwendungen vom Land

Der Eingemeindungsvertrag wurde damals am 1. Dezember 1971 von Hilzingens Bürgermeister Karl Riede und seinem Weiterdinger Amtskollegen Fridolin Risch unterzeichnet. Der neue Hilzinger Teilort kam so noch kurz vor Auslaufen der dafür terminierten Frist am 1. Januar 1972 in den Genuss der finanziellen Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg, die bei einem freiwilligen Zusammenschluss flossen.

Die unechte Teilortswahl und die Einführung einer Ortschaftsverfassung waren wichtige Bedingungen für das Zustandekommen des Vertragswerks gewesen. Und dem neuen Hilzinger Ortsteil Weiterdingen wurden zwei Sitze im Gesamtgemeinderat zugesichert.

Bürger gegen Eingemeindung

Die Monate davor hatten sich äußerst aufregend gestaltet. Wie der spätere Ortsvorsteher Egon Schmieder und Hilzingens späterer Bürgermeister Franz Moser in Beiträgen in der Hilzinger Ortsgeschichte schildern, wehrte sich eine knappe Mehrheit der Weiterdinger Bürger vehement gegen die Eingemeindung. 51,1 Prozent der Bürger hatten sich bei einer Versammlung dagegen ausgesprochen. Die Diskussionen darüber rissen in der Gemeinde nicht ab, Flugblätter kursierten.

Das Ergebnis der Bürgerabstimmung machte dem Weiterdinger Gemeinderat seine Entscheidung schwer. Schlussendlich entschieden sich die Mitglieder aber mit sieben zu zwei Stimmen für eine Eingemeindung nach Hilzingen. Die Belohnung: Knapp 800.000 Mark für Infrastruktur-Maßnahmen. In den nächsten 25 Jahren wurden dann in Weiterdingen 8,7 Millionen Euro investiert – unter anderem für den Bau der jüngst erweiterten und frisch sanierten Wiesentalhalle.