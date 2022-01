von Ingeborg Meier

Der Gemeinderat von Hilzingen hat den Haushaltsplan 2022 einstimmig verabschiedet. Das Haushaltsjahr kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 640.000 Euro abgeschlossen werden.

Unerwartet gut ist bereits der Jahresabschluss 2021 ausgefallen. Er hat der Gemeindekasse einen beträchtlichen Liquiditätszuwachs beschert. Deshalb geht Kämmerer Stefan Mattes davon aus, dass im laufenden Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme nötig sein wird.

Volumen von 22 Millionen Euro

Das sind die Eckdaten des Haushaltes 2022: Das Haushaltsvolumen beträgt gut 22 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Grundsteuern A und B sind mit rund 1,1 Millionen Euro angesetzt, die aus der Gewerbesteuer entsprechend deren Aufkommen 2021 mit vier Millionen Euro.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird voraussichtlich bei 6,35 Millionen Euro liegen, der Anteil Hilzingens an der Umsatzsteuer bei 375.000 Euro, die Schlüsselzuweisungen des Landes bei knapp 4,7 Millionen Euro. Matthes erwartet außerdem weitere Zuweisungen in Höhe von 2,3 Millionen Euro.

Feuerwehr, Rathaus, Schulen

Die Liste der 2022 geplanten Investitionen ist lang: 825.000 Euro sind für den Neubau des Feuerwehrhauses in Schlatt am Randen eingeplant, 725.000 Euro für die Rathaussanierung, 280.000 Euro für den barrierefreien Umbau diverser Bushaltestellen.

Für die energetische Sanierung, den Brandschutz und den Küchenumbau an der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule stehen 290.000 Euro bereit, 200.000 Euro für die Generalsanierung des Pumpwerks Binningen.

100.000 Euro sind für die Umbau-Planung der Eduard-Presser-Schule in Riedheim eingestellt, die für die Umsetzung des Ganztagsanspruchs fit gemacht werden muss. 2023 und 2024 sollen in diese Maßnahme dann eine Million Euro fließen.

95.000 Euro sollen für die Unterbrühlstraße in Schlatt am Randen aufgewendet werden. Als Abschlag auf den Baukostenzuschuss der Gemeinde für den Neubau des Kindergartens St. Mauritius in Weiterdingen fallen 1,25 Millionen Euro an.