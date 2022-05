Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen in Hilzingen schreitet weiter voran. Wie Bürgermeister Holger Mayer auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, habe sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für den Umbau vier weiterer Haltepunkte entschieden. Dabei solle es sich laut dem Hilzinger Rathauschef um die Haltestellen am Friedhof und im Gewerbegebiet in Hilzingen sowie Am Berg in Binningen und in der Steingartenstraße in Weiterdingen handeln. „Ich finde diesen Schritt sehr wichtig für unsere Gemeinde. Unser Ziel ist es, dass der öffentliche Verkehrsraum so barrierefrei wie möglich ist“, betont Mayer.

Aber die Barrierefreiheit hat ihren Preis, wie Bürgermeister Holger Mayer schildert. Insgesamt verfüge die Gemeinde Hilzingen über 20 Bushaltestellen. Drei davon befinden sich im Ortsteil Binningen, je zwei in Riedheim, Weiterdingen, Dietlishof und je eine in Schlatt am Randen, Duchtligen und Twielfeld. Wann eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut wird, hänge auch mit weiteren Straßensanierungen zusammen. „Dort wo große Projekt anstehen, packen wir gleich auch die Bushaltestellen an und nutzen so Synergien“, sagt Mayer.

Baubeginn noch in diesem Sommer

Laut dem Hilzinger Bürgermeister belaufen sich die Kosten für den Umbau aller vier nun beschlossener Haltestellen auf rund 1,4 Millionen Euro. Er rechne mit einer Förderung vom Land in Höhe von etwa 500.000 Euro. Noch vor den Sommerferien sollen die Bauarbeiten an den Haltestellen beginnen. Eine Fertigstellung sei laut Mayer noch in diesem Jahr geplant. Dies hänge allerdings auch mit der Verfügbarkeit und den Lieferzeiten von Baumaterial zusammen. „Dies ist aktuell nicht gerade leicht“, so Mayer.

Der Bürgermeister betonte aber, dass es wichtig sei, alle Bushaltestellen der Gemeinde im Blick zu haben: „Dazu zählen auch jene in den Ortsteilen.“ Bereits in den vergangenen Jahren seien seiner Aussage nach einige Haltepunkte barrierefrei umgebaut worden.

Und der Ausbau der Haltestellen soll weitergehen: Laut Bürgermeister Holger Mayer sollen bis 2026 pro Jahr weitere vier Haltestellen umgebaut werden. „Wir gehen das Stück für Stück an“, sagt Mayer. Der Umbau umfasst vor allem spezielle Bordsteine, die einen barrierefreien Einstieg in Busse ermöglichen. Außerdem werden Blindenleitplatten mit Profilen verlegt, damit auch sehbehinderte Menschen die Haltestellen möglichst einfach benutzen können.