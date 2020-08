von Elisabeth Stauder

Interkommunale Zusammenarbeit wird mittlerweile von vielen Gebietskörperschaften in den verschiedensten Bereichen praktiziert. Diese Art der Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg eignet sich auch bei Anschaffungen für die Feuerwehren. In den Haushaltsplänen 2018 von Hilzingen und Tengen waren Mittel für wasserführende Fahrzeuge (TSF-W) für Duchtlingen, Schlatt a.R. beziehungsweise Wiechs a.R. enthalten. Die entsprechenden Anträge auf eine Zuwendung aus dem Topf zur Förderung des Feuerwehrwesens wurden im September 2018 positiv beschieden.

„So etwas spricht sich natürlich zwischen den Feuerwehren rum, und um Kosten zu sparen, bin ich wegen einer gemeinsamen Ausschreibung der Fahrzeuge auf Tengen zugegangen“ erzählt der Kommandant der Gesamtwehr Hilzingen, Jean-Pierre Müller. Bei seinem Kommandantenkollegen in Tengen, Wolfgang Veit, stieß er auf offene Ohren. Die Wehren konnten ihre Vorstellungen hinsichtlich der Fahrzeuge schnell auf einen gemeinsamen Nenner bringen, und so ging man die Ausschreibung ohne Einschaltung eines Fachbüros an. „Es war nicht einfach, da wir über 200.000 Euro lagen, musste nach EU-Richtlinien ausgeschrieben werden“, bemerkt Veit.

Jean-Pierre Müller, Kommandant Hilzingen. | Bild: Elisabeth Stauder

Solche gemeinsame Ausschreibungen von Fahrzeugen hat es in der Vergangenheit schon öfters gegeben, wie der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Konstanz Stefan Kienzler verrät: „Sie bringen Erleichterungen für die Kommunen auf der Verwaltungsseite und auf alle Fälle günstigere Preise“. Dass sie gute Preise bekommen haben, davon sind Müller und Veit aufgrund der Ausschreibungsergebnisse überzeugt. „Wir konnten im Dezember 2018 drei baugleiche Fahrzeuge bestellen“ so Müller, und Veit ergänzt: „ Aber nur, weil die drei Wehren sehr kooperativ zusammengearbeitet haben“.

Wie bei der Feuerwehr üblich, sollten die drei Fahrzeuge im Frühjahr 2020 beim Hersteller Mühlau bei Chemnitz abgeholt werden. Dabei sollte auch die Einweisung erfolgen. Doch Corona machte diese Pläne zunichte. Ende April/ Anfang Mai wurden die Fahrzeuge per Spedition ins Feuerwehrgerätehaus Hilzingen und in den Bauhof der Stadt Tengen geliefert. Dort standen sie nun fast drei Monate. Dabei hätten die Feuerwehrkameraden so gerne mit den Fahrzeugen geprobt. Aber eine Probentätigkeit war bis August untersagt.

Wolfgang Veit, Kommandant Tengen. | Bild: Elisabeth Stauder

Nun dürfen in Duchtlingen 33, in Schlatt 24 und in Wiechs 42 Feuerwehrmänner intensiv proben. Denn erst wenn alle mit dem Fahrzeug vertraut sind, können die alten Fahrzeuge nach 37, 34 und 30 Jahren ausgesondert werden. Auch die beiden Bürgermeister Marian Schreier und Holger Mayer waren von der gemeinsamen Ausschreibung überzeugt. „Dieses Projekt bestärkt das freundschaftliche Verhältnis zu Tengen„, so Mayer und Schreier meint: „Wir können uns so etwas auch künftig wieder vorstellen“.