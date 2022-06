von Ingeborg Meier

Die Solarcomplex AG will das Fernwärmenetz Hilzingen optimieren. Bisher wird in Spitzenverbrauchszeiten mit Gas zugeheizt. Zukünftig soll die fehlende Energie in einem Hackschnitzel-Blockheizkraftwerk erzeugt werden. Als Standort diskutierten die Mitglieder des technischen Ausschusses des Gemeinderats mit Solarcomplex-Geschäftsführer Bene Müller das Gelände der sogenannten Alten Kläranlage. Durch dieses Areal führt direkt die Leitung, die die Wärme von einer Biogas-Anlage im Gottmadinger Ortsteil Ebringen nach Hilzingen bringt.

Fernwärmenetz war Pilotprojekt

Am Hilzinger Fernwärmenetz hängen neben einigen privaten und gewerblichen Abnehmern die kommunalen Gebäude im Kernort – vom Rathaus über die Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule bis hin zu den Hegau-Hallen. Auch das Freibad wird aus dieser Wärmequelle versorgt.

Das Hilzinger Fernwärmenetz war ein Pilotprojekt in der Region. Über mehrere Jahre hin wurde es von der Gemeinde Hilzingen verlustreich als Eigenbetrieb geführt. Schlussendlich wurde es für einen Symbol-Preis an die Singener Solarcomplex AG verkauft.