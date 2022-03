von Ingeborg Meier

Für viele war der Aschermittwoch wieder der Start: An diesem Tag beginnt für Christen die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Aber der Verzicht auf Fleisch, Alkohol, Zigaretten, das Smartphone oder auch das Autofahren ist nur ein Teil dessen, was in der Fastenzeit wesentlich ist.

40 Tage Fastenzeit Jesus hat vierzig Tage in der Wüste gefastet und den Versuchungen des Teufels widerstanden. In Anlehnung an diese Stellen des Neuen Testaments bereiten sich Christen bereits seit dem vierten nachchristlichen Jahrhundert mit einer vierzigtägigen Fastenzeit auf das Hochfest Ostern vor. Diese Periode galt als Bußzeit für öffentliche Sünder und gleichzeitig als Vorbereitungszeit für die Taufe. Diese wurde damals nur in der Osternacht gespendet.

Diese sieben Wochen sind in den christlichen Kirchen die Vorbereitungszeit auf das Hochfest Ostern. Viele Gläubigen nutzen sie zur Auseinandersetzung mit sich selbst, mit ihrem Leben und ihrem Glauben. Das Fasten lässt sich als äußerliches Zeichen für diese innere Bewusstmachung verstehen und unterstützt das Innehalten und die Umkehr.

Spezielle Angebote in der Fastenzeit

Für die beiden christlichen Kirchen als Institution habe die Fastenzeit auch heute nichts von ihrer Bedeutung verloren, sagen Thorsten Gompper, leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen und sein evangelischer Amtskollege Michael Weber, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Hilzingen-Tengen.

Obwohl Corona ein weiteres Mal die Organisation erschwert, wurden in beiden Kirchengemeinden spezielle Angebote für Menschen, die die Fastenzeit als besondere Zeit wahrnehmen wollen, erarbeitet.

Kurzfilme bei Kirche-Film-Impuls

In Kooperation mit dem katholischen Bildungswerk Hilzingen lädt das katholische Seelsorgeteam an zwei Abenden in die Kirche St. Peter und Paul zu der Veranstaltung Kirche-Film-Impuls ein. Gezeigt werden Kurzfilme zu aktuellen und gleichzeitig zeitlosen Themen.

Die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hilzingen. | Bild: Ingeborg Meier

Die Besucher erhalten Leitfragen und Impulse zum Mit-nach-Hause nehmen, die zur weiteren Beschäftigung mit den Themen anregen. Ein Bußgottesdienst – die Fastenzeit gilt der katholischen Kirche auch als vorösterliche Bußzeit – bereitet die Gläubigen auf den Empfang des Beichtsakraments vor.

Kreuzweg-Andachten in Binningen

In Binningen wird es Kreuzweg-Andachten geben. Dabei werde der Leidensweg Jesu bis zur Grablegung anhand von Gebeten und Meditationstexten betrachtet, führt Thorsten Gompper aus. Für die Firmanden bereite die Abteilung Jugendpastoral mit altersgerechten Materialien einen Jugendkreuzweg vor.

Dem katholischen Geistlichen schwebt ein weiteres Angebot vor. Ob es tatsächlich durchgeführt wird, steht zur Zeit allerdings noch nicht fest: Eine sogenannte Nacht des Wachens am Gründonnerstag, in der man gemeinsam verschiedene Stationen in der Kirchengemeinde erwandere, rede, singe und bete – analog zum Gang Jesus mit den Jüngern auf den Ölberg, so Gompper.

Glaubenskurs „Stufen des Lebens“

In der evangelischen Kirchengemeinde läuft in Kürze in Tengen der – vereinfacht ausgedrückt – mit einem Religionsunterricht für Erwachsene vergleichbare Glaubenskurs „Stufen des Lebens“ an. Der Kurs ermutige dazu, Glauben und Leben neu in Beziehung zu setzen, so Michael Weber. Der Konfirmanden- und Jugendkreis mache eine 40-Tage-Challenge. Konkret bedeute das, dass die jungen Leute sich jeden Tag mit Fragen zu sich selbst, zu ihrer Eigenwahrnehmung beschäftigten und sich mit ihrem Glauben auseinander setzten, erklärt der Pfarrer.

Ganz stark auf Ostern ausgerichtet seien selbstverständlich aktuell die Gottesdienste: „Sie sind der Herzschlag der Gemeinde und werden auf die jeweiligen Fastensonntage zugeschnitten.“ Auch musikalisch stelle man sich in der Gemeinde auf die Passionszeit und den Karfreitag ein: Der ökumenische Chor probe dafür bereits seit geraumer Zeit, erzählt Michael Weber.