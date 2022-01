von Ingeborg Meier

Die Statistik 2021 zeigt es: Hilzingen ist ein sehr beliebter Wohn-und Arbeitsort. Die Bevölkerung in der Gesamtgemeinde ist von 2018 bis 2021 um 145 Personen gewachsen. Hilzingen fehlen mit nun insgesamt 8975 Einwohnern nicht mehr viele, um die 10.000er-Marke zu überschreiten. Der Kernort Hilzingen hat in dieser Zeitspanne 94 Neubürger gewonnen, die Teilorte Duchtlingen, Schlatt am Randen, Weiterdingen, Binningen und Riedheim zusammen 51.

Ein ganzer Teil des Bevölkerungswachstums dürfte sicherlich auf das Konto des großen Neubaugebiets Steppbachwiesle im Kernort gehen. Aber auch die beiden Gemeinschaftsschulen, die öffentliche Peter-Thumb-Schule und die private Christliche Schule im Hegau, die ihre Schüler sogar bis zum Abitur führt, haben sicherlich zur Beliebtheit Hilzingens bei Familien beigetragen. Viel Geld hat die Gemeinde in dieser Zeit auch in die Kinderbetreuungseinrichtungen investiert, die für jede Gemeinde ein wesentlicher Standortfaktor sind. Im Steppbachwiesle ist der neue Kindergarten St. Martin entstanden, in Schlatt ein eingruppiger Kindergarten im Bürgerhaus und in Weiterdingen geht der Neubau von St. Mauritius gut voran. Dies könnte Grund dafür sein, dass die Zahl der Geburten die der Sterbefälle überschreitet. Den Rekord bei den Geburten hält das Jahr 2018: In ihm kamen 108 neue Hilzinger Bürger auf die Welt, 2021 waren es 83 Babys. Corona hat also in Hilzingen genauso wenig wie anderswo zu einem Baby-Boom geführt.

Die Sterblichkeit lag in den beiden Corona-Jahren geringfügig höher als davor: Während 2019 noch 69 Sterbefälle zu verzeichnen waren, waren es im Jahr 2020 bereits 77, im Jahr 2021 dann 73 Sterbefälle. Die anhaltende Pandemie dürfte auch für weitere Zahlen die Verantwortung tragen. Da kaum mit einer großen Gesellschaft gefeiert werden konnte, wurde wohl auch weniger geheiratet. Waren es 2018 und 2019 noch 75 und 76 Eheschließungen, sank ihre Zahl auf 53 und 54 in den beiden Corona-Jahren. Aber in Hilzingen kann man alt werden: Ihren 100. Geburtstag erlebten im Jahr 2020 drei Senioren, im vergangenen Jahr ein Hochbetagter.