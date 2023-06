Rupert Metzler wird nicht neuer Bürgermeister von Ochsenhausen. Der ehemalige Bürgermeister von Hilzingen landete bei der Wahl in Oberschwaben am Sonntag lediglich auf dem dritten und damit letzten Platz. Auf Metzler entfielen 8,62 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zum neuen Bürgermeister in Ochsenhausen wurde Philipp Bürkle gewählt. Er erreichte 68,44 Prozent der Stimmen und damit auf Anhieb die nötige Mehrheit, um gewählt zu werden. Auf den weiteren Kandidaten Samuel Kneer entfielen 22,65 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Vom Bürgermeister zum Geschäftsführer

Bis 2020 war Rupert Metzler acht Jahre Bürgermeister von Hilzingen, danach arbeitete er als Kommunalberater für Breitbandausbau und Digitalisierung. Zuletzt war er als Geschäftsführer des Pilotprojektes zur Entwicklung neuer Verwaltungsstrukturen im Zuge der Kirchenentwicklung 2030 im Dekanat Zollern in Hechingen beschäftigt.

Nach der Wahl teilte Metzler über seine Wahlhomepage mit, dass es nicht habe sein sollen. „Leider. Das tut weh, aber so geht Demokratie. Ich danke meinen Wählern, die mir am 25. Juni zu 8,6 Prozent aller Stimmen verhalfen, sowie ganz besonders meiner Familie und weiteren Helfern“, schreibt Metzler dort. Dem neuen Bürgermeister Philipp Bürkle, der mit 68,4 Prozent auf Anhieb den Sieg geholt hat, gratuliere er. „Mögen sich die Erwartungen, die mit seiner Wahl verknüpft wurden, erfüllen“, sagt Metzler.

In Ochsenhausen lag die Wahlbeteiligung am Sonntag bei 50,38 Prozent. Oder anders formuliert: Von den 6987 Wahlberechtigten gaben 3520 ihre Stimmen ab. Auf Bürkle entfielen 2381 Stimmen, er setzte sich damit klar durch. Samuel Kneer erreichte 788 Stimmen. Rupert Metzler gewann das Vertrauen von 300 Wählern. 0,29 Prozent der Stimmen entfielen auf andere Personen.